Dojemná slova Karla Gotta: Co slavný zpěvák přál své dceři Charlotte?

"Já do toho Charlottce nemluvím, ale doufám, že bude dělat hlavně to, co ji baví, v čem najde náplň svého života. Talent na zpěv má, což je očividně a slyšitelně naprosto jasné. Opravdu s ničím nemá problémy, do studia přijde připravená a naprosto suverénně odzpívá. Je na dobré cestě," chlubil se Karel Gott před časem svou dceruškou!

Jakou cestou se nakonec Charlotte Gottová vydá, je zatím ve hvězdách…

Od pohřbu otce drží totiž vdova Ivana Gottová nad svými dětmi ochranou ruku a od médií se vzdaluje na míle daleko! Zda se tedy zpěvákovi dcery nakonec potatí, nebo půjdou zcela jiným směrem, bude záležet jen na jejich rozhodnutí.