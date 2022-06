Charlotte Gottová o sobě dala opět vědět: Vyjádřila se k nedávnému koncertu

Zdroj: Profimedia

Charlotte Ella Gottová sice vystupuje na sociálních sítích, příspěvky se svými bezmála 140 tisíci sledujícími ale sdílí jen velmi výjimečně. Teď, po několika měsících, opět prolomila své mlčení a s fanoušky se podělila o několik snímků ze svého vystoupení v pražské O2 areně. Tam v rámci koncertů s názvem Pocta Karlu Gottovi zpívala společně s Darou Rolins legendární hit Zvonky štěstí.

Dvojice koncertů pojmenovaných Pocta Karlu Gottovi se zúčastnila celá řada známých zpěváků, aby společně na Mistra zavzpomínali s pomocí jeho nejslavnějších hitů. Mezi těmi, jež se objevili na pódiu, byla i dcera Karla Gotta, Charlotte Ella. Ta s Darou Rolins zazpívala nesmrtelnou píseň s názvem Zvonky štěstí, kterou Dara a Božský Kája na konci osmdesátých let nahráli.

Opět aktivní

Charlotte Ella je uživatelkou sociální sítě Instagram, kde má takřka 140 tisíc fanoušků. Těm se ale dostává jejích příspěvků jen velmi sporadicky. Charlotte si zkrátka chrání své soukromí a narozdíl od jiných hvězd není na internetu tolik aktivní. Po koncertech uskutečněných na uctění památky jejího tatínka ale udělala výjimku.

Na Instagramu sdílela sérii tří snímků, na kterých je společně s Darou Rolins zachycena na pódiu během vystoupení. „Bylo mi ctí vystupovat na poctě mému tatínkovi v O2 aréně,” napsala prostě Charlotte a za text přidala červené srdce. Od února to bylo vůbec poprvé, co o sobě Charlotte dala vědět.

Byla nervózní

Starší z dcer Karla Gotta a Ivany Gottové není zvyklá na velké davy fanoušků, a tak se nelze divit, že byla ze svého vystoupení značně nervózní. Tréma ale zasáhla i zkušenou zpěvačku Daru Rolins. „Sama jsem měla obrovskou trému, protože se role vyměnily a já zpívala Karlům part a ona byla za malou Darinku,” nechala se Dara slyšet pro Blesk. I přes nervozitu se ale Charlotte se svou rolí popasovala na jedničku. „Charlottka to ale zvládla fantasticky a tatínek by na ni byl pyšný. Kdybych seděla v publiku, dojalo by mě to k slzám,” svěřila se ještě Dara.