Charlotte Gottová je hvězdou Instagramu: Kdy ji dožene mladší sestra?

Starší dcera Karla Gotta si založila Instagram. Co na tom, že tam má Charlotte Ella Gottová jednu fotku. Lidé ji milují a milují i jejího zesnulého otce. V mžiku tak nasbírala 125 tisíc sledujících a číslo stále stoupá. Má vůbec šanci ji v popularitě dohnat její sestra Nelly?

Pro dnešní děti je sláva důležitá. Zvlášť ta na sociálních sítích. Náctiletí se předhánějí, kdo má lepší profil a honí sledující. Obdobně je tam to i Charlotte Ella Gottová, která si založila Instagram a nestačila se divit. Prakticky za okamžik měla 125 tisíc sledujících.

Nutno podotknout, že tam má v současné době jednu fotku v roušce. Je jasné, že dohled na obsahem sociální sítě třináctileté dívky má její matka.

Instagramový profil má také její o dva roky mladší sestra Nelly Sofie Gottová. Ta má však profil vzhledem k věku zamčený, takže ať chcete sebevíc, obsah neuvidíte.

Charlotte zbořila Instagram profilem s jednou fotkou

Holčičky navíc jistě musí každou přidanou fotku konzultovat s maminkou. Není dobré, aby jim lidé prostřednictvím sociálních sítí viděli do soukromí. Občas to může vypadat, že Charlotte o to i stojí. Ne, že by snad zveřejňovala snímky z prostředí rodiny, ale na popularitu je zvyklá a vystupovala i s tatínkem na pódiu.

Kromě jiného s ním nazpívala duet Srdce nehasnou. Při poslechu se fanouškům vlévaly slzy do očí, jelikož pojednává o Karlově odchodu na onen svět. V době, kdy hit vyšel, už věděl, že je na tom špatně.

„Na Charlottce je poznat, že zpívá velmi ráda a v projevu je hotová zpěvačka. Nemá žádné problémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ řekl Gott dle webu iDnes.cz za svého života.

Mladší sestra Nelly příliš zkušeností nemá

„Vím, že Charlottka měla respekt k textu písně. Věděla, o čem zpívá, a nebylo to pro ni lehké. Občas jsme ji museli všichni povzbudit, že je to jen píseň. Je to citlivá slečna. Povzbuzovali jsme ji, aby třeba zkusila více verzí. Bylo pro ni přitom z pochopitelných důvodů těžké zpívat zrovna takovou píseň dokola, což je ve studiu třeba,“ prozradil producent písně Lukáš Chromek webu eXtra.cz.

Nazpívat Srdce nehasnou nakonec zvládla levou zadní. Nebyla to pro ni totiž zdaleka první zkušenost s hudbou. Už v minulosti s tatínkem nazpívala titulní písně k pohádkám Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Účinkovala také v muzikálech. To Nelly příliš zkušeností nemá a na jeviště se zrovna nehrne, ale kdo ví. Třeba nás ještě překvapí.