Proměna Charlotte Štikové vyráží dech! Nyní ji čeká několik operací

Zdroj: Profimedia

Charlotte Štiková se před časem pustila do hubnutí a z oplácané blondýnky je dnes sexy štíhlá kočka. Někteří fanoušci dokonce vyjadřují obavy, zda to už dcera Moniky Binias s dietou nepřehání. Štiková je ale v novém těle spokojená a jako finální část své proměny plánuje hned několik plastických operací.

Charlotte Štiková se do hubnutí pustila zhruba před rokem a podařilo se jí shodit neuvěřitelných čtyřicet kilogramů. Hvězda reality show Štiky se nyní chystá vylepšit své tělo pomocí plastické chirurgie.

"Už nemůžu hubnout, dolů půjde jenom kůže. Mám v plánu jít na zákrok, který mi zpevní určité partie. Budu to potřebovat na stehnech a pažích. Záda mám ale naštěstí v pohodě," svěřila se Charlotte webu expres.cz.

Ačkoliv budou četné zákroky nejspíš velice bolestivé, Štiková se už pod kudlu nemůže dočkat. "Bude to bolet, ale já se na to strašně těším. Půjde už o finální fázi a pak budu úplně tiptop hotová," dodala Charlotte, která plánuje ještě ke všem zmíněným plastikám také úpravu prsou.

Umělá prsa a malé porce

"Velká prsa mám pořád a zmenšovat si je nehodlám. Přemýšlím ale, že bych si nechala udělat umělá prsa, protože mě nebaví nosit podprsenky," vysvětlila Charlotte Štiková výše zmíněnému webu.

Co se týče stravy, žádný předepsaný jídelníček prý nedrží. "Jím vlastně cokoliv, na co mám chuť, ale malé porce. Někdo se diví, že si dám k jídlu něco z mekáče a jsem hubená, ale je to všechno o tom, kolik si toho dám. Vše s mírou! Mám ale štěstí, že mi chutnají zdravé věci. Jediné, co nedávám, je čistá voda. Ujíždím na sladkém pití, to se ale občas může," prozradila svůj trik.

I když se Charlotte v poslední době vše daří, se svou matkou Monikou Binias, která žije v Německu s manželem Petrem, má zatím stále vztahy na bodu mrazu. "Tam není vůbec žádný posun. Ani se o ní nechci bavit, protože o ní nemám vlastně co říct. K narozeninám mi nepopřála," uzavřela Štiková.

Charlotte oslavila 26. narozeniny se svou sestrou Ornellou Koktovou