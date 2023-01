Charlotte Štiková pod útokem rodiny: Válka s nejbližšími kvůli shazování kil

Zdroj: Profimedia

Charlotte Štiková se po delší době objevila ve společnosti a způsobila pořádný povyk, jelikož je po zhubnutí doslova k nepoznání. Do vzhledu Charlotte se ale překvapivě ostře pustil Josef Kokta, který napsal na sociální sítě útočný status. Komentář si pak neodpustila také Monika Binias, které se své dcery překvapivě zastala, ačkoliv mají již delší dobu vztahy na bodu mrazu.

Charlotte Štiková před pár dny dorazila na párty Playboye a všechny přítomné ohromila svou štíhlou postavou.

Za dva roky dokázala zhubnout neskutečných šedesát kilogramů a dle vlastních slov jí už k naprosté dokonalosti chybí pouze pár plastických operací jako je odstranění kůže.

Zatímco Charlotte je ze shozených kil nadšená, manžel její sestry Ornelly se jí veřejně vysmíval na sociální síti. Podnikatel Josef Kokta umístil fotku Charlotte na svůj profil na Twitteru a v popisku vybízel své kamarády, aby tipovali její věk. V komentářích pak svou příbuznou dokonce sprostě urážel. "Jí je*lo. Tady je fakt hnusná. Je úděsná. Byla to normální holka. Doufám, že si to všechno přečte, aby už přestala blbnout. Pořád jí to říkáme, ale ona si jede svou. Potřebuji, aby se chytla za nos. Máme s ní potíže, ale snad se z toho vylíže. Jsme z toho nešťastní," nebral si Kokta servítky. Útok na Štikovou zaznamenala i její matka Monika Binias, která se do celé kauzy vložila.

Realita je naprosto jiná

"Není to hezké chování. Spíše je dobré někomu poradit a mluvit s ním denně. Je to hnusná forma, ale mě to u Štikových a Koktových vůbec nepřekvapuje. Není to žádná novinka. Jsou to žraloci, kteří se vzájemně požírají. Jsem ráda, že jsem z toho pryč. Nějaký pablb tam v komentářích psal, že Charlotte vypadá jako já. Mně je ale padesát let, Charlottě šestadvacet, takže děkuji. Jestli vypadám na dvacet šest let a jako sexy kočka, super, je to pro mě poklona," sdělila Monika Binias webu Expres.

Matka Ornelly a Charlotte dodala, že ačkoliv sestry na sociálních sítích působí, že jsou dobré kamarádky, ve skutečnosti je vše jinak.

"Působí, že si vzájemně pomáhají, ale realita je naprosto jiná. Vzájemně po sobě jdou, koušou se a štěkají. Ta rodina, ti nikdy nepomůžou nikomu. Oni vidí jen svůj zájem. Všichni jedou po své koleji, nekoukají vpravo a vlevo. Můj exmanžel (podnikatel Michal Štika, pozn. red.) ještě občas zareaguje, ale oni minimálně. Jsou zvláštní, pořád spolu bojují," okomentovala Monika Binias vztahy v rodině Štikových a Koktových. Podle ní měla dcera dva důvody k hubnutí, ani jeden ale nechtěla prozradit.

"Vím ale, že zhubla z nějakých důvodů, už dvou, ale nebudu o nich nikdy mluvit. Je to ale lepší než mít přes metrák. Za jakou cenu ale? Je to velká daň. Hlavní ale je mít pěkný život, pracovat a najít si partnera. To bych jí ze srdce přála," uzavřela Binias.

Sestry Ornella a Charlotte si podle jejich matky jdou po krku