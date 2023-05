Charlotte Štiková měla okrádat lidi, Kokta na ni napráskal největší hřích

Zdroj: Profimedia

Tohle si Charlotte Štiková za rámeček nedá. Na její hlavu se totiž snesla celá řada obvinění, podle kterých měla mladší sestra Ornelly Koktové okrádat ženy na internetu. Nabízela údajně k prodeji oblečení, které si od nicnetušících nakupujících nechala zaplatit, ale samotná trička a mikiny nikdy nikomu neposlala. Pak přestala komunikovat.

Charlotte Štiková na sebe v poslední době strhávala pozornost hlavně díky svému razantnímu úbytku na váze a své nové štíhlé postavě. Tentokrát na sebe ale upozornila ne tak docela pozitivní skutečností. Její jméno se totiž nyní hojně skloňuje mezi mnoha ženami, které tvrdí, že je Charlotte okradla.

Známý trik

Jak upozornil web Expres, Charlotte podle několika žen nabízela na internetu různé značkové oblečení, které prodávala za podstatně nižší částku, než za kterou jsou kousky k dostání v kamenných obchodech. Není proto divu, že se nejedna z dam nechala zlákat nízkou cenou a oblečení si objednala. Jenže jakmile slečny zaslaly Charlottě peníze, influencerka přestala komunikovat. Některé si pak po urgování měla dokonce zablokovat.

Rodina jen kroutí hlavou

Se svými zkušenostmi s obchodováním s Charlottou Štikovou se několik z údajně poškozených svěřilo zmíněné redakci. „Dnes už je to týden, co jsem zaplatila, ale žádnou mikinu nemám a Charlotte se mnou přestala komunikovat. Naposledy mi psala, že balíček posílá přes Zásilkovnu, ale nic neposlala, to už by mi dávno přišlo upozornění. Jednoduše se na to vykašlala,” svěřila se jedna z žen.

A zatímco některé z nich se zkrátka s penězi rozloučily a mávly nad chováním Charlotte rukou, jiné se rozhodly obchodní praktiky influencerky řešit a obrátily se na policii. Tam se ale pomoci nedočkaly. „Na policii jsem volala už před několika měsíci a bylo mi řečeno, že jsme pouze dvě ženy, co to nahlásily, takže to zatím nemá smysl řešit. Charlotte si mě pak zablokovala,” povzdechla si další z těch, které měla Charlotte okrást.

Její starší sestra Ornella Koktová a její manžel Josef nad chováním Charlotty jen kroutí hlavou. „Charlotte s námi nekomunikuje. Vím jen, že je to poněkolikáté a Charlotte prostě dělá kraviny. Od nás se úplně odtrhla,” uvedl podnikatel.