Charlotte Štiková místo vysvětlení obráží večírky: Obvinění z podvodů ji netrápí

Zdroj: Profimedia

Charlotte Štiková se zřejmě cítí jako nedotknutelná. Po řadě obvinění, která padají na její hlavu, totiž dál obráží večírky a dělá jakoby nic. Její sestra Ornella Koktová jí už ale má plné zuby. Přiznala, že za Charlotte už dříve několik problémů žehlila, není jí už ale záda krýt nebude.

Influencerka Charlotte Štiková by si ráda žila na vysoké noze, peníze si podle několika žen ale obstarává nekalými způsoby. Jak totiž uvedlo několik údajně poškozených dam, Charlotte na internetu nabízí k prodeji oblečení, za které si od nicnetušících kupujících nechá předem zaplatit, ovšem zboží nikdy neodešle.

„V srpnu 2022 jsem u ní přes Instagram zakoupila koženkové šortky a dodnes nemám ani peníze, ani šortky. Došla mi trpělivost,” nechala se pro Blesk slyšet jedna z žen, která údajně Charlottě naletěla. A podobné zkušenosti má s nakupováním u mladší sestry Ornelly Koktové i celá řada dalších.

Místo zboží blokace

Když se následně „napálené” dámy snažily s Charlottou spojit a dožadovaly se zboží nebo alespoň vrácení peněz, influencerka si je prý sprostě zablokovala. Většině z nich došla trpělivost a chtějí podat hromadnou žalobu. Jak se pro eXtra.cz svěřila Ornella Koktová, není to poprvé, co se Charlotte do něčeho podobného namočila.

Věří, že jí to projde

Podle Ornelly je Charlotte líná a nechce pracovat. Proto si peníze obstarává podvody a věří, že jí to projde. „Už na podzim jsem za ni všechny tyhle podobné dluhy zaplatila a bylo jich dost, ale už to dělat nebudu. Ve svých sedmadvaceti letech už by se měla vzpamatovat,” míní naštvaná Ornella, která se bojí, že počínání její sestry negativně ovlivní i její podnikání.

Namísto jakéhokoliv vyjádření nebo alespoň vrácení peněz si Charlotte dál užívá. Na Instagramu se například podělila o snímky z jistého večírky a na fotkách rozhodně nevypadá, že by ji obvinění nějak trápilo. Podle Ornelly zkrátka bere život jako jednu velkou párty. „Není bohužel vůbec zodpovědná,” řekla rozzlobená Ornella.