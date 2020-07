Charlotte Štiková vrací úder matce: "Nevíš ani, jak se píše moje jméno!"

Ještě před několika lety byla Monika Štiková, dnes Binias, ideální matkou svých dvou dcer Ornelly a Charlotte, dnes jsou ale rodinné vztahy po bodem mrazu!

Dva roky zpět, po natáčení reality show Štiky, došlo mezi matkou a dcerami k hádkám, přes které se ani jedna ze stran nedokázala přenést, a spory trvají dones.

V posledním týdnu si začala Monika Binias se svou mladší z dcer Charlotte, vyměňovat ostré názory před média a vypadá to, že děvčata soutěží v tom, kdo bude mít poslední slovo! "Výrok Charlloty na adresu mé maminky že je jak říká "Chorá" a zlá, bych řekla toto - moje maminka je báječná žena, ale nesnese , když se mladý člověk od 18 let nechá živit od své matky, a to i s jejím přítelem , jen se celý den valí v posteli, nezadržitelně kyne, a nemá žádný smysl života, nebo který má cely přetvořený obličej plastikami, a to vše ve čtyřiadvaceti letech," nebrala si Monika s dceruškou servítky. Ta jí ale obratem vrátila odpověď!

Monika Binias už prý nedovolí, aby ji dcery vysávaly.

Zdroj: Profimedia

"Už mě pěkně štvou ty její lži. Já práci mám, a nic jí rozhodně nedlužím já, ani můj přítel Ifko. Jednou o mně tvrdila, že jí dlužíme sto tisíc, pak tři sta tisíc, nakonec už to byly tři miliony. Je opravdu chorá na hlavu," řekla deníku Extra.cz na adresu své matky Charlotte Štiková.

Kromě toho si mladší dcera Moniky Binias postěžovala na to, že její matka ani neví, jak se vlastně jmenuje!

"Ještě k tomu ani neumí napsat správně moje jméno. Píše se Charlotte, a ne Charllote," řekla zklamaně stejnému webu. Na závěr si Charlotte nedopustila vrátit i rýpnutí do její váhy!