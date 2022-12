Štíhlá Charlotte Štiková budí obavy: Její obdivovatelé o ni začínají mít strach

Zdroj: Profimedia

Mladší dcera Moniky Binias, Charlotte Štiková, dlouho trpěla nadváhou a jednoho dne si řekla, že s tím něco udělá. A rozhodně nezůstalo jen u řečí. Během několika měsíců se jí podařilo zhubnout více jak 40 kilogramů a dříve kypřejší ženu by v ní asi poznal jen málokdo. S hubnutím to ale už podle několika svých příznivců přehání. V komentářích dokonce vyjádřili své obavy o její zdraví.

Půvabná Charlotte Štiková se před několika měsíci pustila do shazování přebytečných kilogramů a od té doby ušla opravdu obrovský kus cesty. Její fanoušci se na sociální síti nestačí divit a chtějí znát její recept na hubnutí. Za Charlottiným úspěchem ale stojí hlavně odhodlání. „Mojí motivací bylo, abych žila plnohodnotný život. Já jsem ještě po show Štiky nějak ztloustla a bylo to strašné. Chůze mi dělala problém. Zdálo se mi, že jsem se už kolébala do stran. Nemohla jsem dělat žádné aktivity. Strašně mě to omezovalo. Bylo mi z toho nanic,” nechala se před časem Charlotte slyšet pro eXtra.cz.

Cvičení a odříkání

Charlotte Štiková fotkami svého těla vyráží lidem, kteří ji sledují již léta, dech. Proměna je to totiž skoro až k neuvěření. Kdo by si ale pomyslel, že si Charlotte dopomohla ke ztrátě tělesné hmotnosti na nějaké plastické klinice, ten by se mýlil. „Hodně mi pomohla změna stravy, v mém případě hlavně vyřazení sladkého pití, potom také fitko,” uvedla sestra Ornelly Štikové pro ŽivotvČesku.cz.

Obavy fanoušků

Pod každým snímkem, který Charlotte zveřejní, se okamžitě začnou kupit desítky a desítky pochvalných komentářů, ve kterých jí její fanoušci vyjadřují obrovský obdiv. V poslední době se ale objevilo i několik těch, v nichž lidé vyjadřovali obavy nad zdravím krásky. „Zastav už, to je moc! Zdraví je přednější,” napsala jedna z dívek k fotce, na které se Charlotte mazlí se dvěma pejsky. „Ten krk je už moc kostnatý,” přidala se další. „Můžu vědět, proč takhle hubneš?” zaznělo ještě.