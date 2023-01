Extrémní hubnutí Charlotte Štikové vyvolává kritiku a obavy

Zdroj: Profimedia

Charlotte Štiková se před dvěma lety pustila do hubnutí a podařilo se jí shodit neuvěřitelných šedesát kilogramů. Dcera Moniky Binias po delší době vyrazila do společnosti na Playboy party a předvedla své nové já. Místo obdivných komentářů se ale lidé v diskuzích baví o tom, že Charlotte nyní působí ztrhaným dojmem a drsná dieta jí příliš neprospěla.

Charlotte Štiková prošla v posledních dvou letech obrovskou vizuální proměnou. Sestra Ornelly Koktové se při váze 118 kilo necítila dobře a proto se rozhodla radikálně změnit svůj životní styl. Nyní váží 58 kilogramů a váhu už si pouze udržuje.

"Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená," svěřila se Štiková webu Super.

"Už jsem nechtěla ztrácet své mládí v tak šíleném těle. Člověk se pořád schovává a už jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Vyčerpával mě každý pohyb," dodala Charlotte, která je ze štíhlé postavy nadšená. V komentářích ale útlá blondýnka sklízí samou kritiku a fanoušci mají obavy, zda už náhodou nespadla do anorexie.

Podoba s Donatellou

Lidé v diskuzích nejčastěji přirovnávají Charlotte Štikovou k sedmašedesátileté návrhářce Donatelle Versace. "Chudák holka, když měla kilo navíc, vypadala normálně, ale teď vypadá jak Donatella," shodují se.

Zlí jazykové poukazují na fakt, že je Charlotte teprve šestadvacet let, v obličeji ale působí po zhubnutí na svůj věk výrazně starší. "Proboha co to je? Toto je hnus. Potkat ji v noci, hodím po ní peněženku a utíkám kraj světa. 26 let? Vypadá skoro na dvojnásobek," neberou si v komentářích se Štikovou servítky.

Monika Binias v minulosti dokonce svou dceru obvinila, že za drastickým hubnutím stojí operace žaludku, kterou měla dle ní Charlotte podstoupit. To ale Štiková popírá a tvrdí, že za vysněnou postavou stojí pouze tvrdá dřina. "Snažím se pětkrát týdně chodit cvičit. Bonusem jsou pro mě i denní procházky se psy. Začala jsem hubnout hlavně proto, že jsem měla zdravotní problémy. Při chůzi a někdy i při sezení mě začalo strašně bolet koleno," prozradila před časem v pořadu Život ve hvězdách.

