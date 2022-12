Otec narkoman a dětství v sirotčinci: Pro Cher byla maminka jedinou oporou

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Cher se prostřednictvím svého účtu na Twitteru svěřila fanouškům se smutnou zprávou, zemřela jí maminka. Georgia Holt se měla od září potýkat s opakovaným zápalem plic.

Cher měla se svou matkou blízký vztah, který v roce 2013 promítla do dokumentu s názvem Dear Mom, Love Cher. Snímek podrobně popisoval dětství její matky v Arkansasu, šest jejích manželství a pěveckou a hereckou kariéru v Los Angeles, během které se snažila obě uživit.

Dokument plný tajemství

Ve snímku, který Cher sama produkovala, zaznělo několik šokujících věcí. Jednou z nich byla například vzpomínka její matky. Rodina ji přemlouvala, aby šla na potrat. Cher se tak narodila jen díky tomu, že se její matka názoru nejbližších vzepřela. Na Cher byla velmi brzy Georgia sama, s otcem Cher, který byl narkoman a řidič kamionu, se rozvedla už po deseti měsících. Georgia skoro nebyla doma, co chvíli se někam stěhovaly a neměly peníze. Jednou se dokonce stalo, že umístila svou malou dceru na několik týdnů do sirotčince. Nejspíše díky těmto zážitkům odešla Cher už v sedmnácti z domova. Velmi brzo si vybudovala vlastní kariéru, získala dokonce i Oscara. I ikonická zpěvačka se za svůj život také několikrát vdala a rozvedla.

Velká bolest

Po všech těch zážitcích, které mají Cher a její matka za sebou, není překvapením, že je herečka z její smrti zničená. Před deseti lety spolu dokonce nahrály country album. Cher ke své matce neskrývala obdiv. „Máma byla vždycky jako Rocky. Nikdy se nevzdávala,“ vychválila matku v rozhoru pro EW.com v roce 2013. Cher se nyní může opřít o svého o čtyřicet let mladšího partnera Alexandra. Fanoušci ovšem legendární zpěvačku zásobují komentáři, které se týkají věku jejího přítele. Bojí se, aby z Alexandrovy strany šlo o čistou lásku. „To nemáte nic lepšího na práci? Řeknu to jasně: Vůbec mě nezajímá, co si kdo myslí,“ vyjádřila se k poznámkám fanoušků Cher.