Smrt Vladka z Chlapců a chlapů: Dostal infarkt, první pomoc přijela pozdě

Boris Slivka

Zdroj: Instagram

Když zemřel Zounarův seriálový parťák Boris Slivka, byl to pro všechny obrovský šok. Dlouhou dobu také nebylo jasné, co bylo příčinou smrti bývalého slovenského herce. Teď Borisova matka Maja Velšicová odhalila, že její syn zemřel během jízdy v autě nedaleko Washingtonu. Slivkovi, který před lety emigroval do Ameriky, bylo sedmapadesát let.