Také milujete film Chobotnice z II. patra? Jak vypadají herci dnes?

Chobotnice z II. patra se postupem let staly u českých diváků vánočním evergreenem. Pohádku o postavičkách z modelíny zná asi úplně každý. Víte ale, jaký osud měli hlavní postavy a jak se jim dnes daří?

V Chobotnicích z druhého patra měli hlavní roli dvě dětské hvězdy, Žaneta Fuchsová a Milan Šimáček. Filmové postavy Evy a Honzíka jim padly jako ulité! Šimáček ale u herectví nevydržel.

Po natočení slavného filmu se hlásil na konzervatoř, kde ho nepřijali. Vyučil se proto automechanikem a potom se roky živil jako prodavač v obchodě, kde pracoval se svou matkou. O filmové světě nechce ani slyšet a drží se do nejdál od médií. Dnes se živí jako správce sítě a po showbyznysu se mu prý rozhodně nestýská.

To Žaneta Fuchsová měla větší ambice zůstat v hereckém světě a také se jí několik let dařilo využít úspěchu Chobotniček a snímku Lucie postrach ulice, který natočila několik let předtím. Následovala role v Panu Tau, Létajícím Čestmírovi a dalších pohádkách, pak ale přišla letitá pauza!

Ta skončila až v roce 2004, kdy po letech dostala herečka opět roli, v seriálu Rodinná pouta. Fuchsová je dvakrát rozvedená a má dvě děti. Živí se jako asistentka režie a pomocná asistentka v různých televizních produkcích. Naposledy se na obrazovkách objevila v roce 2016 v seriálu Ohnivé kuře.

Rodiče Evy a Honzíka v Chobotnicích ztvárnila Dagmar Havlová a Pavel Zedníček. Ti oba mají nejspíš lék proti stárnutí, jelikož na nich nejsou žádné známky přibývajícího věku.

Havlová i Zedníček mají stále plno práce, hlavně co se týká divadla, kde oba působí.

Pojďte se s námi podívat do naší galerie, jak se změnili hvězdy filmu a na kom se nejvíce podepsal zub času?