Batman Christian Bale: Kvůli roli už zhubnul, přibral i vyplešatěl

Pokud byste chtěli v Hollywoodu najít herce, který musel kvůli svým rolím nejvíce změnit sám sebe, je to určitě Christian Bale. Ten už musel kvůli roli extrémně zhubnout, pak zase ztloustnout, nabýt svalovou hmotu i vyplešatět. Všechno zvládnul na jedničku!

Existuje celá řádka hollywoodských herců, kteří museli kvůli roli podstoupit hotová muka. Ať už se jedná o hubnutí, tloustnutí, plešatění či trávení spousty hodin v posilovně. Jeden z nich si to však střihl všechno! Jde o legendárního herce Christiana Balea.

Ne každý by měl odvahu k takovým extrémům, ale Christiana to baví a nutno podotnout, že všechny role odvedl naprosto dokonale. Možná právě proto se na něj tvůrci filmů obrací nejčastěji v případě, když shání nějakého extrémistu a tak trochu blázna.

Uvěznění v zajateckém táboře

Bale začal s hraním už ve třinácti letech. Blýskl se ve válečném dramatu Říše slunce, kde si zahrál syna britských diplomatů, který se dostane do zajateckého tábora.

Další, co se vám nejspíše s jeho jménem spojí, je batmanovská trilogie od Christophera Nolana. Jako svalovec Bruce Wayne musel nabrat třicet kilo, ale ne tuků, nýbrž svalů. A on to opravdu dal. Navíc jako vyrýsovaný hrdina vypadal naprosto skvěle.

V následujícím snímku zase musel naopak extrémně zhubnout. Dostal totiž roli letce ve filmu Temný úsvit od režiséra Wernera Herzoga. Dieter v podání Christiana je s letadlem sestřelen nad džunglí, kde se ocitá sám, ztracen a bez své jednotky. Navíc je zajat laoskými vojáky. Samozřejmě se ale nevzdá a vše dobře dopadne.

Šest tváří Boba Dylana

Za zmínku stojí také experimentální snímek Beze mě, kde Bale ztvárnil jednu ze šesti tváří Boba Dylana. V roce 2018 zase všechny dostal ve snímku Vice, kde si zahrál obtloustlého amerického exprezidenta Dicka Cheneyho.

Za ztvárnění tlusťocha bez sebevědomí dokonce dostal Zlatý glóbus a přinesla mu i nominaci na Oscara. Toho ale dostal za mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Fighter. Kvůli téhle postavě musel zase neskutečně shodit.

Nejvíce však zazářil ve snímku Le Mans '66, kde skvěle vystihl slavného závodníka s nešťastným osudem Kena Milese. Je s podivem, že za tuto roli sošku Oscara nezískal.