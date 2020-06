BYDLENÍ CELEBRIT: Moderátorka Aneta Christovová Šípu ukázala ložnici i lednici

Vtipná moderátorka Aneta Christovová se nebála a předvedla svůj byt v rekonstrukci v plné kráse. Ukázala naprosto vše včetně hříšné ložnice, kde ze spaní svému partnerovi vylomila zub, i to, co má nakoupeného v lednici. S námi se k Anetě můžete exkluzivně podívat také.

Sympatická moderátorka je pořádně od rány. A tak také vypadá i její byt. Nějaké zbytečnosti byste tam hledali jen těžce. Vše má přesně své místo, je to spíš strohé, než přeplácané. Aneta by nesnesla mít někde nějaké cetky.

Za to ale všude můžete vidět krabice od bot. „To je moje velká vášeň. Nejradši v zimě nosím takové ty hucule, co vypadají jako bačkůrky. A za to mi moje máma velmi nadává, protože by byla ráda, kdybych nosila vždycky podpatky, nejlépe jehly. Ale to bych se asi brzo na tom zabila,“ smála se Aneta.

Ta má byt ve vlastním vlastnictví a zaplatila za to opravdový pakatel na to, že bydlí celkem blízko u centra. „Měli jsme štěstí, stál v řádech statisíců, byl to totiž státní byt a s pomocí mé maminky, která nám přispěla, jsme ho mohli koupit za své a máme klid,“ dodala hrdě moderátorka.

Ta nám také ukázala ložnici, kde se nedávno stala nehoda. „S mým princem jsme spali a já se dost vrtím, docela zaberu hodně místa. A v tom najednou jsem partnera nějak udeřila do tváře a vyrazila mu už viklající se zub,“ zasmála se Aneta cizímu neštěstí.

Jinak to tam měla Aneta opravdu útulné. Vychovává tam tři pejsky, které patří do rodiny a mají pelíšky hned u postele nebo v pracovně. A chcete vidět, kde co všechno má? Podívejte se do fotogalerie, kde najdete nejen exkluzivní fotky, ale také video přímo z bytu.