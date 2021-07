Lucie Vondráčková vysílá jasné signály: Chtěla by ještě třetí dítě?

I když má Lucie Vondráčková doma dva krásné a zdravé syny, možná touží ještě po holčičce. Alespoň to tak vypadá podle příspěvků, které v poslední době sdílí na sociálních sítích. Nejčastěji se totiž jedná o fotky roztomilých děvčátek nebo DIY návody, jak holčičkám zaplést netradiční copánky nebo s ratolestmi vytvářet veselé dekorace.

Zpěvačka Lucie Vondráčková je hrdou maminkou synů Matyáše a Adama, kteří se narodili v manželství s hokejistou Tomášem Plekancem. Svoje syny samozřejmě miluje, zřejmě by jí ale vůbec nevadilo, kdyby k nim přibyla ještě holčička. Té by mohla Vondráčková česat vlásky, oblékat do princeznovských šatiček a všemožně ji „čančat".

Už tři roky jsem single

Je pravda, že při otázkách, jestli by chtěla třetí miminko, se zpěvačka většinou jenom potutelně usmívá. Možná, že kdyby se po jejím boku objevil ten správný muž, rozšíření rodiny by se nebránila. Podle jejích slov ale momentálně s nikým nerandí. „Už tři roky jsem single. Mám doma své dva kluky a je nám fajn. Pokud by se objevil někdo, kdo tuhle naši rodinnou láskodynamiku změní, tak se o ten pocit s vámi ráda podělím," napsala podle deníku Aha! nedávno na Instagram. Jestli se od té doby u oblíbené zpěvačky a herečky něco změnilo, není známo.

Mezitím Lucie ale nezahálí a pracuje na nových písničkách, pózuje fotografům a snaží se najít inspiraci při sledování rukodělných videí. Nejvíce ji baví příspěvky, na kterých někdo něco zašívá, vyšívá nebo vyrábí hračky a dekorace. „Dobré ráno, uklidňující," napsala například k videu, které ukazuje, jak si poradit s nevelkou dírou ve svetru.

Zájem o děti a domácí práce

Vondráčková tak zřejmě přišla na způsob, jak se snadno a rychle dostat do pohody. A díky svým příspěvkům sklízí spoustu pochvalných komentářů od fanoušků. „Wow, tak to musím zkusit. To vypadá super, ukládám a vyzkouším jako malý dárek pro kámošky, pecka," připsaly například dvě sledující k videu, které radí, jak vyrobit miniaturní košíček z plastového kelímku a bílého provázku.

Možná, že právě teď se ve zpěvačce probudily spící hormony, a snaží se tak potenciáním partnerům nenápadně ukázat svůj zájem o děti a domácí práce. Čas ukáže, jestli se vedle Lucie objeví partner, který se případně stane otcem dalšího dítěte.

