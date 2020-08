Marketing, média a tisk - E-shop specialista, správce IT 30 000 Kč

Místo výkonu práce: Sabinova 713/2, Ostrava - Svinov 1. kontakt e-mailem. Požadavky: - SŠ/VŠ vzdělání, ideálně se zaměřením na IT; - praxi v IT na obdobné pozici; - pokročilá znalost MS OUTLOOK,WORD,EXCEL,LIBRE OFFICE; sociální sítě - základní znalost FTP programů (FILEZILLA,….); - základy DB (T-SQL), MSSQL; sítí (Síťové prvky), VOIP/tel. - Základy HTML,CSS, ADOBE PHOTOSHOP;; Google analytics - znalost AJ (B2) , (další jazyky, např. NJ, výhodou); - zkušenost se správou sociálních sítí (FB,INSTAGRAM, YT,), statistiky, interakce; - znalost CRM HELIOS ORANGE (sestavy, přehledy, automaty, tiskové formuláře - řidičský průkaz B; - velmi dobrá znalost práce IS program Helios Orange a B2B ShopCentric výhodou; - organizační schopnosti a samostatnost (práce na více projektech současně); - pečlivost, svědomitost, aktivní a kreativní přístup k práci; - trestní bezúhonnost. Zaměstnanecké výhody: stravenky po odpracování stanovené doby Úvazek: 35-40 hod. týdně Vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), absolventy. Nástup ihned.