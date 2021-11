Cimický měl obtěžovat i studentky: Slova údajně napadených žen šokují veřejnost

Zdroj: Profimedia

Snad není dne, kdy by se neobjevovaly další a další výpovědi žen, které měl dle jejich slov v minulosti psychiatr Jan Cimický sexuálně obtěžovat. V některých případech dokonce znásilnit. Prozatím se ozývaly jen ty, jež Cimický před lety léčil. Se svým svědectvím teď ale přicházejí i ženy, které pacientkami známého psychiatra nikdy nebyly.

Všechno začalo ve chvíli, kdy se prezident Miloš Zeman rozhodl udělit Janu Cimickému vyznamenání Za zásluhy. Jakmile se o této skutečnosti dozvěděla zpěvačka Jana Fabiánová, rozhodla se konat. Podle Hospodářských novin na své sociální síti zveřejnila příspěvek, ve kterém na svou čest přísahala, že ji měl Jan Cimický před mnoha lety sexuálně napadnout. Navíc jej označila za sexuálního predátora, který si ocenění od prezidenta rozhodně nezaslouží. Příspěvek zanedlouho na to smazala. Na internetu však zůstal dostatečně dlouho na to, aby si jej všiml takřka každý. Sám Cimický výroky Fabiánové označil za nesmysly, jenže krátce na to se začaly vynořovat další příběhy mnoha žen, které tvrdí, že i ony se staly oběťmi uznávaného psychiatra.

Nechceš? Bude to super. Vem si ho do pusinky

Redakce Seznam Zpráv posbírala několik zmíněných příběhů od žen, které prý už nemohly nadále mlčet a zároveň chtěli podpořit věrohodnost statusu Jany Fabiánové. V jednom z nich se jistá Jana rozhodla rozpovídat o svém zážitku. V roce 1996 se prý rozhodla vyhledat Cimického kvůli léčbě nespavosti. Když přišla do jeho ordinace, tak to mělo přijít. „Bavili jsme se asi deset minut. Seděla jsem na židli, on stál nade mnou a přesně, jak psala paní Fabiánová, jak jí začal hladit na temeni hlavy, to bylo u mě úplně stejné. A teď: ‚Zavřete oči.‘ Říkal, že měl milenku z města, odkud pocházím, kterou mu vzhledově připomínám, prý také taková roztomilá,” líčí údajně poškozená žena ve své zpovědi.

„On si najednou rozepnul kalhoty a vyndal úd. Lekla jsem se, vyskočila ze židle a ptala se, co to dělá. On říkal ‚Nechceš? Bude to super. Vem ho do pusinky‘ a takové nesmysly. Já jsem byla zhnusená,” dodává ještě Jana, která poté prý ordinaci okamžitě opustila a nikdy se do ní nevrátila.

Nejen pacientky

Prozatím se se svými údajnými zkušenosti ozývaly jen bývalé pacientky doktora Cimického, teď se k nim ale přidaly i ženy, které s lékařem neměly prakticky nic společného. Jakási Ivana sdílela incident, který se měl odehrát poté, co se se svou střední školou vydala na exkurzi do Bohnic, kde v osmdesátých letech Cimický pracoval. Psychiatr Ivanu prý oslovil a nabízel jí možnost stáže v Bohnicích. Chtěl jí předat svůj kontakt a pozval ji do své ordinace. „Najednou mě srazil na postel a nalehl na mě. Chvíli se třel, začal mě osahávat. Jak jsem zdravotník, tak nejsem žádná… neublížilo mi to psychicky, vůbec ne. Já jsem psychicky byla v pohodě. Chápu, že ženy, které jsou na dně a jdou se zpovídat psychiatrovi, mají problém. Já jsem ale byla v pohodě. Řekla jsem mu, ať mě nechá být, že na mě čeká třída, že dostanu vynadáno. Byla jsem na něj nepříjemná, odešla jsem. Třída na mě nečekala, třídní učitelka mi tehdy hrozně vynadala, kde se flákám,” uvedla ještě žena.

A dalších obdobných příběhů se objevují spoustu. Podle některých z nich měl psychiatr své pacientky osahávat, před jinými se měl sám ukájet. Případem se už začala zabývat policie.