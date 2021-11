Ženy si přišly pro pomoc, staly se oběťmi: Z útoků nebyl obviněn jen Cimický

Zdroj: Profimedia

Českem momentálně otřásají případy údajně zneužitých žen, které měl dle jejich výpovědí sexuálně napadat a v některých případech dokonce znásilňovat uznávaný lékař Jan Cimický. Nejde přitom o ojedinělý případ. Jen v České republice se nestandardní chování psychiatrů k pacientkám řešilo již několikrát.

Když se zpěvačka Jana Fabiánová dozvěděla, že má být psychiatr Jan Cimický oceněn prezidentem republiky Za zásluhy, byla to pro ni poslední kapka. Na sociální síti prohlásila „na svou čest”, že ji měl Cimický před lety přímo ve své ordinaci sexuálně napadnout. V příspěvku, který zachytil web Hospodářské noviny a který zpěvačka zanedlouho po zveřejnění smazala, zároveň protestovala proti tomu, aby lékař ocenění převzal. „Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění Za zásluhy v naší zemi,” dodala Fabiánová. Brzy na to se začaly ozývat i další ženy, které dle svých slov mají s Cimickým obdobné zkušenosti. Nejde přitom v žádném případě o jediný případ, kdy pacientky obvinily své lékaře ze sexuálních útoků.

Nechám vám svůj penis k dispozici

V souvislosti se sexuálním obtěžováním rezonovala před lety jména sexuologů Ondřeje Trojana anebo také například Miloše Lachmana. V roce 2006 jistá žena podle webu iDNES docházela na terapii k Trojanovi, který jí nabízel léčbu spočívající ve vzájemném sexuálním uspokojování. Žena se o nestandardních postupech svěřila České televizi, která ji na příští sezení vybavila skrytou kamerou. Záznamu se pak nikdo nestačil divit. „Já se vám támhle položím, nechám vám svůj penis k dispozici a budu vám říkat, jak se cítím,” říká své pacientce Trojan na nahrávce.

Když pak televize přímo na sexuologa udeřila, hájil se, že šlo o dotykovou terapii. Prý měl za to, že by mohla být pro ženu užitečná. Jiní lékaři ze Sexuologické společnosti z jeho reakce ale zůstali v šoku. „Jsme totálně pohoršeni tím vysoce neetickým chováním. A také tím, jak věc vysvětlil. Žádná taková terapie neexistuje,” uvedla na adresu Trojana sexuoložka Růžena Hajnová.

Obtěžování, pak nadávky

A psychiatr a sexuolog Miloš Lachman byl za své chování dokonce vyloučen z lékařské komory. Jeho pacientky si totiž stěžovaly na to, že při vyšetření používal nezvykle intimní praktiky. Lékařovi pak slova pacientek a následek, který měly, dlouho nedaly spát. Po třech letech se totiž jednu z žen, jež jej obvinila, rozhodl atakovat prostřednictvím SMS zpráv. V těch bývalou pacientku urážel a navážel se dokonce do její sestry. Nevhodně se rovněž vyjadřoval i o jiných klientkách. Záležitost projednávala lékařská komora.