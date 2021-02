Cindy Crawford: Jak se s přibývajícími lety mění její cvičení a strava?

Cindy Crawford má za sebou veleúspěšnou kariéru topmodelky, ale jak sama přiznává, častokrát se na své cestě za splněním životního snu musela vypořádávat s velkými problémy. Měla trable se stravováním, a dokonce lituje některých nabídek, které v minulosti přijala. Zvláště pak těch, kdy musela pod nátlakem pózovat nahá…

Patří mezi nejúspěšnější topmodelky světa, ve známost však Cindy Crawford vešla i coby instruktorka cvičení. Ani po padesátce neztratila svůj půvab a nyní otevřeně mluví o tom, jak se ve světě modelingu častokrát cítila. A přestože byla velkou hvězdou, ne vždy se k ní ostatní chovali s úctou…

Změna stravovacích návyků

Pohybovat se na přehlídkových molech a před objektivy fotoaparátů rozhodně není jen tak. Lidé pracující v módním průmyslu musí tvrdě dřít na svém zevnějšku, s čímž souvisí i správné stravování. V novém vydání magazínu Red Magazine se Cindy Crawford s nadsázkou prozradila, co ji nejvíce iritovalo na kolegyni Kate Moss. „Nikdy jsem nebyla jedním z těch lidí, kteří mohou jíst, co chtějí. I mně lezla na nervy Kate Moss, když jedla hamburger s hranolkami a kouřila cigaretu,” žertovala Cindy Crawford.

„Když jsem se přestěhovala do New Yorku, věděla jsem, že budu muset změnit svůj stravovací režim, abych se vešla do oblečení. A mimochodem, tenkrát bývaly velikosti šatů pro modelky mnohem větší, než jsou teď,” zavzpomínala modelka na své začátky.

I když se v jídle modelka hlídá dodnes, změnila přístup ke cvičení. „Když mi bylo dvacet, cvičila jsem tak tvrdě, že jsem pak přišla domů a práskla sebou na gauč. Pak jsem ale měla děti a uvědomila jsem si, že mě cvičení nemůže unavovat. Namísto toho mě cvičení muselo nabíjet energií,” vysvětlila, proč od těžkých tréninků nyní volí raději cvičení Pilates.

Nahá před objektivem

Cindy Crawford nikdy neměla problém s odhalováním při focení, vždy jí ale vadilo, když při práci cítila nátlak ze strany ostatních. „Nafotila jsem hodně nahých fotek i fotek v plavkách, ale lituji těch, během kterých jsem se cítila pod tlakem,” svěřila se modelka.

„Když jsem fotila pro Playboy s Herbem Rittsem, cítila jsem se naprosto uvolněně. Měla jsem tu možnost focení kdykoliv ukončit, a to mi umožnilo dělat si, co jsem jen chtěla, abych se cítila bezpečně. Byly ale časy, kdy jsem takovou možnost během focení neměla. Jednou jsem fotila plavky, bylo to na začátku mé kariéry. U focení byla přítomna i jedna žena a já měla pocit, že se mě snaží kontrolovat,” nechala se ještě modelka slyšet.

Šťastná matka

V současné době má Cindy Crawford vše, po čem kdy toužila. Díky modelingu se jí podařilo dobýt svět, v roce 1998 se vdala a její manželství trvá dodnes. „Myslím si, že i kdybychom nebyli manželé, byli bychom kamarádi. Samozřejmě musíte mít mezi sebou sexuální napětí, ale náš vztah je primárně založen na přátelství a respektu,” prozradila modelka svůj recept na spokojené manželství.

S manželem má rovněž dvě děti, syna Preselyho a dceru Kaiu. Obě z dětí kráčí v maminčiných stopách a věnují se modelingu.