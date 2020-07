25 miliard dluhů! Cirque du Soleil zbankrotoval kvůli koronaviru

V Cirque du Soleil jednu dobu působil o David Vyoral, který to považoval za práci snů. „Napoprvé to byl prostě šok. Ohromný kolos, spousty lidí. Pro kluka z malého Zlína to byl nápor. Ale strašně to mírnila profesionalita přístupu a hlavně nálada všech lidí uvnitř,“ přiznává Vyoral pro iDnes.cz.

„Představte si obrovskou halu, ve které pracuje dva tisíce lidí. Šijí kostýmy, vaří, zajišťují administrativu, udržují tréninkové centrum. Každý dělá něco jiného, ale všechny to baví. Jsou vysmátí, každý vás zdraví. Nikdo vás nezná, ale každý vám říká: „Vítejte, jsme rádi, že jste si vybrali možnost pro nás pracovat,“ pokračuje.