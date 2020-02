Báječné hlášky Jennifer Aniston: Moudra Rachel z Přátel jsou hotové bomby!

,,Život dokáže být ve stejný den jak dramatický, tak zábavný."





,,Ve chvíli, kdy zjistíš, kdo doopravdy jsi a co na sobě miluješ, všechno zapadne do sebe."

,,Rakovina nás může postihnout všechny, ať už jste něčí dcera, matka, sestra, kamarád, kolegyně, doktor, pacient…"





,,Každý, kdo byl někdy odmítnut, ví, jak moc ponižující to je."

,,Inspirují mě ženy, které mají kariéru i děti; proč bych se měla omezovat? Vždycky jsem toužila po dětech a nikdy bych se toho snu kvůli kariéře nevzdala. Chci mít obojí."





,,Snaž se následovat to, co chceš sám dělat a co ti tvé srdce napovídá, abys dělal."





,,Pakliže jsi moc hubená, jsi zatracená. To stejné platí i pro případ, že jsi při těle. Podle médií jsem byla obojí. Je nemožné uspokojit všechny, takže radím, nezkoušejte to."





,,Uvědomila jsem si, že to jen já bránila sama sobě žít svůj vlastní život."





,,Nikdy jsem si nesedla a nenaplánovala, že se stanu úspěšnou nebo slavnou."