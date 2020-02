Kurt Cobain neměl v hlavě jen díru po výstřelu: Moudrá slova bláznivého rockera!

,,Raději budu nenáviděn za to, co jsem, než milován za to, co nejsem."

,,Jsem nejhorší v tom, co dělám nejlépe, a za tento dar se cítím požehnán."

,,Je tolik věcí, které jsem chtěl udělat, místo toho tu jen sedím a stěžuju si na svůj nudný život."

,,Kdybych skrze své oči mohl ukázat svou duši, můj úsměv by všechny rozplakal."





,,Smějou se mi, protože jsem jiný. Já se jim směju, protože jsou všichni stejní."