Claudia Cardinale: Do poslední chvíle tajila kvůli rolím těhotenství

Obchod - Asistent/ka prodeje 22 000 Kč

Nově k sobě hledáme asistenta/ku prodeje do papírnictví McPen. Že by tě práce, kde na tebe čeká obsluha zákazníků, odborné poradenství a prodej, práce se zbožím a s pokladnou bavila? Piš si, že se ti v naší skvělé partě zalíbí. Jsme špičkovým papírnictvím, které neustále rozšiřuje své prodejny po celé České republice. Čeká tě rozmanitá práce a nastoupit můžeš ihned. Jaká bude tvoje pracovní náplň? o obsluha zákazníků o odborné poradenství a prodej o doplňování zboží o práce s pokladnou o starost o chod prodejny A co od tebe požadujeme? o komunikativnost o schopnost navázat kontakt se zákazníkem o praxi na obdobné pozici o základní znalost práce na pc o spolehlivost o zodpovědnost o chuť pracovat a učit se novým věcem Co ti na oplátku nabízíme? stravenky ve výši 100 Kč za odpracovanou směnu o zaměstnanecké slevy na nákup o stabilní zaměstnání v rychle se rozvíjející společnosti o příjemný kolektiv pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení Zaujala tě naše nabídka práce? Tak ani minutu neváhej a zašli nám svůj životopis. Možná tě už brzy přivítáme mezi sebou v McPen.