Clint Eastwood očima svých dětí: Věčně pryč, ale pořád s nimi. Co je naučil?

Když Alison poprvé zkoušela prorazit jako režisérka, měl pro ni Clint jednoduché rady. "Dbej na to, aby ses pořádně vyspala, protože to budeš potřebovat, " řekl jí. "Dodal ještě, ať věřím v to, co dělám, nenechám se rozptýlit a neztrácím víru. "

I syn Scott, který se zatím věnuje herectví, neskrývá, že by se po vzoru otce také rád podíval na filmovou práci z druhé strany kamery: „Určitě mám touhu dělat vlastní filmy jako on. Když máte tu pozici, je to velká výhoda. Pokud si nevytváříte vlastní materiál, bojujete jen o to, co nabízejí ostatní. “