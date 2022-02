Nový šokující seriál: Ukáže detaily z milostného poměru Clintona a Lewinské

Zdroj: Profimedia

Pamatujete na sexuální skandál z konce 90. let, kdy dvaadvacetiletá stážistka z Bílého domu Monika Lewinská provalila aféru s exprezidentem USA Billem Clintonem. Nyní na toto téma vznikl dokonce seriál, díky kterému můžeme na mnoho let starý skandál zavzpomínat.

Aféra se rozkřikla a celý svět řešil chování bývalého prezidenta, který dokonce čelil obvinění ze sexuálního obtěžování. Tenkrát málem došlo i k jeho odvolání a chybělo málo, aby Clinton přišel i o politickou kariéru. V té době byl mimo jiné ženatý s Hillary Clintonovou.

Nyní přišla zahraniční televize s novinkou. Byl natočen seriál American Crime Story, jehož řada s názvem Impeachment vypráví právě o tomto skandálu. A jak se zdá, příběh bude věrohodný a jeho surovost si pochvaluje i sama Monika.

Seriál bude pohledem do opravdového nitra Lewinské

„Jsem nervózní z toho, že lidé uvidí některé z nejhorších okamžiků mého života. Svého tehdejšího chování lituji,“ řekla v ranním vysílání pořadu Today. Poté dodala, že ale jistě není jediná, že většina lidí se za hříchy z mládí stydí.

Také přiznala, že dlouhá léta čekala na prezidentovu omluvu, ale nikdy se jí nedočkala. Nakonec se ale před pár lety smířila s tím, že se jí Clinton nikdy neomluví. Celou událost tím v sobě uzavřela.

„Jsem moc vděčná za to, že už mi to nevadí. Žádnou omluvu od něj už nepotřebuji. Sám by se měl chtít omluvit, stejně jako já se chci při každé příležitosti omluvit lidem, kterým jsem ublížila a které jsem svými činy zranila.“

Clinton však tvrdí, že se stážistce omluvil a to dokonce veřejně.

Na omluvu už několik let nečeká

„Omluvil jsem se každému na světě. Nikdy jsem s ní už pak přímo nemluvil. Ale řekl jsem veřejně, a to více než jednou, že mě to mrzí. Moje omluva byla veřejná,“ řekl bývalý prezident ve stejném pořadu před pár lety.

Co ho ale dodnes mrzí, je to, že poškodil rodinu. A to jak manželku Hillary, tak dceru Chelsey, která byla v té době v pubertě. Kvůli nim prý zpočátku poměr popíral, nakonec ale stejně musel s pravdou ven. Přiznal to však až poslední den svého mandátu ve funkci prezidenta. Nakonec za to všechno dostal pouze pokutu 25 tisíc dolarů a zákaz právní praxe na pět let.

V seriálu American Crime Story, který se na aféru zaměřil, si Moniku zahrála Beanie Feldsteinová a prezidenta Clintona Clive Owen. Říká se, že Lewinská měla dohled nad svou postavou, aby bylo vše opravdu dle pravdivých událostí. Máme se tedy na co těšit!