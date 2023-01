Tajný boj rozvedeného otce: Nová postava Ulice bojuje s bývalou manželkou

Zdroj: TV Nova

V seriálu Ulice se objevila nová postava, o které se v posledních dnech hodně mluví v příběhu Klímových. Jedná se o Žofiina tátu Roberta Duška, který se rozhodl odejít z domova, aby měl konečně klid. Stal se ale pravý opak. Zhrzená manželka mu dělá peklo ze života, což odnáší i jejich dcera Žofie, na kterou toho začíná být moc. Co se stane? A jak zasáhnou Klímovi do dění u Duškových?

Byt Ivy (Hana Baroňová) a Vítka (Filip Čapka) Klímových se stává čím dál častěji azylem pro nešťastnou a vystresovanou Žofii Duškovou (Kateřina Ujfaluši), Anežčinu (Karolína Lipowská) kamarádku, do níž je zakoukaný Michal (Karel Klement). Právě on se stal Žofii největší oporou poté, co jeho sestra odjela studovat do Drážďan. Když se mu Žofie svěřila, jaké peklo zažívá doma s náročnou mámou (Marcela Rojíčková), která jí nenechá chvilku volna, aby se náhodou někde neflákala, navrhl jí, že by ho mohla chodit doučovat. Samozřejmě naoko, aby se dostala z mámina dosahu a mohla se volně nadechnout. Stali se z nich přátelé, Michal občas Žofii poskytl alibi, aby před její mámou neprasklo, že je místo doučování se spolužáky.

Neunesl perfekcionismus své manželky

Žofie si postupně našla cestu i k Michalově mámě, jež je úplně jiná než její máma. Dokáže ji uklidnit, povzbudit, je empatická, v pohodě, byť i ona umí být přísná. Na děti však nemá tak přemrštěné nároky jako její máma na ni. Pro Žofii je to u Klímových oáza klidu, zejména poté, co se její táta (Tomáš Petřík) odstěhoval z domova, protože už nechtěl dál snášet manželčin perfekcionismus a její snahu všechny a vše dirigovat. Nejhorší na tom celém je, že si to Žofiina máma ani neuvědomuje a že nyní rozkol mezi rodiči nejvíc odnáší právě Žofie, jež zůstala s mámou bydlet.

Žofie by se ráda vídala s tátou co nejčastěji. Jenže tomu se snaží její máma zabránit, protože si myslí, že otec má na dceru neblahý vliv, že je při její výchově příliš benevolentní. To se podle ní zákonitě obrátí proti Žofii, až se bude rozhodovat, co dál po gymnáziu. Zatímco ona dceru honí do učení, Žofiin táta není zdaleka tak přísný, což je jedna z věcí, jež jí na manželovi vadí. Hlavně ale nedokáže skousnout, že ji opustil, že neumí ocenit, co všechno ona pro rodinu dělá. Z jejího pohledu to vypadá, že jí jen hází klacky pod nohy.

Chtěl si užívat života

Takový ale Žofiin táta není. Vystudovaný právník vykonávající advokátskou praxi je dalek toho, aby jí dělal naschvály. Jen po letech neustálého podřizovaní se chce mít klid, když přijde z práce domů, věnovat se více svým koníčkům, netlačit tolik na pilu, co se Žofiiny výchovy týče, prostě si v tom dobrém slova smyslu více užívat života. Stresů a napětí má dost v práci, ve svém volnu chce jednoduše vypnout a relaxovat. To bohužel po boku náročné manželky už nedokázal.

Když na sebe Žofiini rodiče náhodou narazí, je z toho vždy obrovská scéna. Tentokrát se jejím svědkem stane nejen Žofie, ale také Iva Klímová, která nakonec zasáhne, aby vynervovanou Žofii ochránila… Jak na její čin zareagují Duškovi? Co je pro Žofii nyní nejhorší? Jak odnáší válku rodičů a z čeho má největší hrůzu? Odpovědi na tyto otázky přinesou nové epizody Ulice už v následujících dnech.

Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo.