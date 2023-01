Šokující pád v Ulici: Rozchod, terapie a teď drogový skandál?

4

Seriál Ulice otevírá vážná témata

Zdroj: TV Nova

Sdílej článek:

Tvůrci seriálu Ulice pravidelně otevírají témata, jež jsou divákům tohoto seriálu velmi blízká a jež rezonují naší společností. Tento týden se jedno takové téma v Ulici naplno rozehraje v příběhu Blanky a její dcery Kristýny. Ta totiž při příchodu domů zkolabuje, aniž by kdokoliv tušil příčinu. Jak zlé to bude? To napoví tato ukázka z nových dílů Ulice.

Zdroj: TV Nova Seriál Ulice, který vysílá TV Nova již přes sedmnáct let, oslovuje diváky svými příběhy ze života. Pravidelně v nich přibližuje témata, s nimiž se spousta diváků sama setkala. Tentokrát se tvůrci seriálu zaměří na duševní zdraví mladistvých, téma, jež se v rodinách řeší častěji, než by kdokoliv tušil… Rozchod a terapie Kristýna (Sára Korbelová) se docela dlouho vzpamatovávala z nečekaného rozchodu s Denisem (Libor Matouš). Její blízcí si o ni dělali na podzim velké starosti, ale Kristýna znovu všem ukázala, jaká umí být bojovnice. Začala chodit na nejrůznější terapie, hledat sama sebe, pracovat na sobě. V poslední době se zdálo, že to nejhorší už má za sebou, že jí nový rok přinese konečně štěstí i lásku. Rande a kolaps Kristýna totiž vyrazí po dlouhé době na rande. Na schůzku se těší, jenže místo hezkého večera ji čeká peklo v podobě kolapsu. Moc dobře jí nebude už během rande, proto z něj celkem chvatně odejde. Cestou domů se jí bohužel ještě více přitíží. Doma se pak celá vyděšená zhroutí. Svým kolapsem nažene strach i mámě Blance (Linda Rybová) a bratru Adamovi (Vojtěch Machuta). Ani jeden z nich naštěstí neztratí hlavu, a tak začnou okamžitě zjišťovat, co s ní je a jak jí pomoci… Jak vážné to s Kristýnou je? Jsou za jejím kolapsem drogy, nebo je ta příčina někde jinde? Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo. Nesmí vám uniknout 4 Velká změna v seriálu Ulice: Koho a proč museli tvůrci přeobsadit? V seriálu Ulice došlo k jedné podstatné změně, které si pozorní diváci mohli všimnout už během několika málo posledních odvysílaných epizod. V… Nesmí vám uniknout 4 Vztah Venduly a Pavlíka v ohrožení? Holíková z Ulice prozradila, co se bude dít Martinu Dubovskou ztvárňuje Natálie Holíková, dlouholetá členka uměleckého souboru Klicperova divadla v Hradci Králové. Pochází z Ostravy, po…