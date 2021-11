Není Monika jako Monika: Co dělá první manželka Leoše Mareše?

Zdroj: Profimedia

První manželka Leoše Mareše, Monika, má s moderátorem krásný vztah. Nejen, že je spojuje láska k dvěma synům, ale jsou i blízcí přátelé, kteří si přejí vzájemné štěstí. Nebylo tomu ale vždy tak. Když se dozvěděla, že ji exmanžel podvádí, myslela, že její svět skončil a že mu nikdy neodpustí.

Leoš Mareš si vzal svou první manželku Moniku Poslušnou roku 2008. Mají spolu dva syny - Jakuba a Matěje. Bohužel se však roku 2010 rozešli poté, kdy se Marešovi provalila nevěra s vicemiss ČR Hanou Svobodovou. Mareš dokonce rodinu kvůli milence opustil. Páru to ale dlouho nevydrželo. Od té doby střídal jednu partnerku za druhou. Velkolepé bylo jeho bouřlivé období s Petrou Faltýnovou. Nakonec se s Monikou roku 2017 rozvedl. O rok později už se ženil znovu. Po roční známosti si vzal další Moniku, tentokrát Koblížkovou.

Ex Monika se po rozchodu stáhla z veřejného života a snažila se s rozpadem vztahu vyrovnat. A i když to nebylo vždy veselé a snadné, našla cestu, jak s Leošem komunikovat, aby jejich synové netrpěli. A nejen to, po nějakém čase se stali s Marešem opět přáteli. Monika například navštívila jeho show v O2 aréně a nemohla si vystoupení svého bývalého manžela vynachválit.

"Nejlepší show, kterou jsem kdy viděla!!! Před Leošem smekám!!! Nezapomenutelný zážitek. Leoš je frajer a já jsem na něj opravdu pyšná!!!" napsala si na Instagram.

Monika bez Leoše rozhodně netrpí

Aby uživila rodinu, i když díky štědrému kapesnému a alimentům od Mareše jistě netrpí, pracuje na recepci jedné kliniky estetické medicíny a jak sama přiznává, občas se stane, že ji někdo pozná.

Navíc má příjmení stále Marešová a křestní jméno jako druhá Monika. Občas dojde i k vtipné záměně. Leoš prý stál o to, aby se vrátila ke svému rodnému příjmení, ale Monika nechtěla.

"Synové mají příjmení Mareš, není důvod, abych se jmenovala jinak než oni," řekla pro Super.cz.

První manželka Mareše žije pro rodinu

Jinak žije pro rodinu. Stará se o Jakuba i Matěje, vozí je do školy, na kroužky a řeší s nimi každodenní starosti a radosti života. Jakub je upovídaný po svém otci, ale moderátorem by prý být nechtěl. Možná spíš influencerem. Leoš mu prý žádné rady nedává, ale nesnáší, když nemluví správně česky. Matěj i on byli ještě příliš malí, když se rodiče rozváděli, proto to dle svých slov nějak zvlášť neprožívali. Novou manželkou tatínka mají rádi, teď se navíc těší na přírůstek do rodiny. A své mamince, která je nyní sama, přejí, ať si brzy najde někoho, s kým bude šťastná.

„Když se táta s mámou rozešli, byl jsem ještě malej. Bylo mi asi osm a nějak moc jsem to nevnímal. Jsem moc spokojenej s tím, jak to teď je. Táta si vybral hodnou Moniku, takže jsem rád. Na mamce nechávám, ať si sama vybere někoho, s kým bude šťastná. Mamka je v pohodě, pokud doma s bráchou nezlobíme. Pro mě je to nejlepší máma na světě. Vozí mě na tréninky a ve všem mě podporuje,“ řekl pro iDnes.cz Jakub Mareš.

Ve volném čase se ráda vídá s přáteli, jezdí na vodních lyžích a kouká na filmy. Tak snad brzy nebude tyto aktivity provozovat sama a najde si nový osudový vztah jako její bývalý manžel.