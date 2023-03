Aniston, Cox a Kudrow: Hvězdy z Přátel po letech přiznaly psychické problémy

Zdroj: Profimedia

Oblíbená americká herečka Courtney Cox, která se proslavila především rolí Moniky v ikonickém seriálu Přátelé, odhalila svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Společně s ní se ceremoniálu účastnily i její herecké kolegyně Jennifer Aniston a Lisa Kudrow.

Od natáčení jednoho z nejsledovanějších seriálů všech dob uplynulo už více než třicet let. Hrdinkám z Přátel už je nyní přes padesát. Všechny tři jsou pořád navzdory věku v perfektní kondici.

Osudové přátelství

Role Moniky Gellerové v Přátelích byla pro Courtney zásadní. Po seriálu přišly na řadu další známé filmy jako například série hororů Vřískot. Úspěch Přátel už ovšem nic nepřekonalo. Stejné popularity se díky seriálu dočkaly i další dvě hvězdné představitelky. Lisa Kudrow jako postava Phoebe Buffay a Jennifer Aniston jako Rachel Green. Přátelé se poprvé vysílali v roce 1994. Natáčení probíhalo až do roku 2004, díky obrovskému celosvětovému úspěchu se natočilo deset sérií.

U slavnostní příležitosti, která se odehrála na Hollywood Boulevard 6268, se rozpovídala o své kamarádce Jennifer Aniston. „Přátelit se s Courteney znamená být s ní jedna rodina. Od chvíle, co jsme se potkaly, byla přátelská, milující a zajímala se o všechno, co se nás týkalo,“ uvedla ve svém prohlášení. Přidala také historku z natáčení o tom, jak štáb Přátel hrál poker, aby se herci sblížili, a Courteney hru nesnášela. „Ale hrála s námi, protože se chtěla spřátelit,“ dodala Aniston, která má na chodníku slávy také svou hvězdu.

Trable se vzhledem

I když všechny tři herečky vypadají i po padesátce perfektně, byly doby, kdy se krásné necítily. Například Courtney Cox dlouho vyčítalo okolí i veřejnost zálibu v botoxu. „Bylo to období, kdy jsem viděla, jak se náhle rychle měním a zničehonic najednou vypadám starší. Celé dlouhé roky jsem se pak snažila honit za mladistvým vzhledem bez vrásek,“ přiznala svůj problém pro magazín Sunday Times.

Trable se sebepřijetím měla i herečka Lisa Kudrow. U té ovšem problémy přišly o několik let dříve. Všechno to začalo v době, kdy se začala porovnávat se svými hereckými kolegyněmi ze seriálu Přátelé. „To na tom bylo to palčivé, najednou jsem si říkala – sakra, to mám jako zhubnout a držet nějakou dietu? Viděla jsem v seriálu sebe a pak v tom samém oblečení i Courteney a Jennifer, které byly přibližně o deset centimetrů menší a vypadaly v něm zkrátka mnohem líp. Takže jsem měla komplexy a chtěla rychle zhubnout,“ přiznala se.