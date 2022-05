Cristiano Ronaldo po tragické ztrátě dítěte: Ukázal snímek šťastné rodiny

Zdroj: Profimedia

Po srdcervoucím oznámení o úmrtí syna u porodu ukázal Ronaldo početnou rodinu. S partnerkou Georginou Rodríguez poděkovali svým příznivcům na sociálních sítích a zároveň se poprvé vyfotili se svou novorozenou holčičkou. Na rodinné fotografii vedle nich sedí starší děti, jedenáctiletý Cristiano Junior, čtyřletá Alana a čtyřletá dvojčata Mateo a Eva.

Kompletní rodina

„Sladký domov. Gio a naše holčička jsou konečně spolu s námi. Chceme všem poděkovat za všechna milá slova a gesta. Vaše podpora je velmi důležitá a všichni jsme cítili lásku a úctu, kterou k naší rodině chováte. Nyní je čas být vděčný za život, který jsme právě přivítali na tomto světě,“ napsal fotbalista k fotce z jejich domova v Anglii.

Portugalský fotbalista a argentinská modelka čekali dvojčata, chlapce a dívku. Po porodu ovšem vydali šokující oznámení, místo dvojnásobné radosti informovali o smrti chlapce. „S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že náš chlapec zemřel. Je to největší bolest, jakou může rodič zažít. Jedině narození naší dcerky nám dává sílu prožít tento okamžik s nějakou nadějí a štěstím,“ uvedli. Zároveň oznámili, že holčička se narodila v pořádku a je zdravá. „Rádi bychom poděkovali lékařům a sestrám za veškerou odbornou péči a podporu. Všichni jsme z této ztráty zničeni a prosíme o soukromí v této velmi těžké době. Náš chlapečku, jsi náš anděl. Vždy tě budeme milovat.“

Solidarita napříč kluby

Ronaldo, který momentálně hraje za Manchester United, se dočkal podpory od fanoušků Liverpoolu. Utkání sice díky smutné události vynechal, fanoušci Liverpoolu mu i přes jeho absenci vyjádřili podporu minutovým potleskem a zpěvem klubové hymny „You’ll Never Walk Alone“. Potlesk na stadionu začal symbolicky v sedmé minutě podle čísla dresu Cristiana. Hráči obou klubů do zápasu nastoupili s černými páskami. „Jeden svět. Jeden sport. Jedna velká rodina. Díky, Anfielde,“ napsal poté Ronaldo na Instagramu. „Moje rodina na ten okamžik respektu a soucitu nikdy nezapomene.“ V následujícím zápase proti Arsenalu už nastoupil a ukázal, že je opravdový profesionál, střelil gól, který oslavil dojemným gestem. Do nebe poslal od srdce polibek. „To je pro tebe, synku!“

Nelehká minulost

Na rodině mu velmi záleží i díky tomu, že sám si prošel trápením se svým otcem. V rozhovoru pro ITV přiznal moderátorovi Piersy Morganovi, že svého otce prakticky neznal. Moderátor během rozhovoru ukázal fotbalistovi video, ve kterém jeho otec vypráví rok před smrtí o tom, jak moc je na syna pyšný. „Otce jsem doopravdy neznal. Byl to opilec. Nikdy jsme si proto spolu nemohli normálně popovídat. Bylo to opravdu těžké. Tyto záběry jsem nikdy neviděl a nevím, kde jste je sehnali. Ale musím je ukázat rodině,“ neudržel slzy fotbalový útočník.