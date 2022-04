Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez: Příběh lásky poznamenala ztráta dítěte

Zdroj: Profimedia

Nejslavnější fotbalista světa Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou Rodríguez zažívají velice smutné chvíle. Dvojice se radovala z příchodu dvojčat na svět, chlapec ale bohužel krátce po porodu zemřel.

"S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že náš chlapec zemřel," oznámili Ronaldo s Rodríguezovou na Instagramu smutnou zprávu. Hvězdná dvojice světu loni v říjnu odtajnila, že očekávají dvojčata.

Po narození miminek ale bohužel jedno z nich nečekaně zemřelo. "Je to největší bolest, jakou může rodič zažít. Jedině narození naší dcerky nám dává sílu prožít tento okamžik s nějakou nadějí a štěstím," napsal hvězdný fotbalista a poprosil média o soukromí pro sebe i svou rodinu, aby se mohli všichni srovnat s nečekanou ztrátou.

Ronaldo má se svou partnerkou ještě čtyřletou dceru Alanu a stejně stará dvojčata Matea a Evu, které jim porodila náhradní matka. Nejstarší syn Ronalda se narodil v roce 2010 a odnosila ho též za obří finanční odměnu cizí žena, která se vzdala všech práv k dítěti.

Příběh prodavačky Georginy Rodríguez připomíná Pretty woman

Životní příběh Cristiana Ronalda a jeho partnerky Georginy Rodríguez by vydal na scénář k romantickému filmu. Tihle dva se seznámili v době, kdy už byl fotbalista světovou hvězdou a vydělával miliony dolarů, zatímco Georgina se živila jako prodavačka.

K seznámení téhle dvojice by navíc nejspíš nikdy nedošlo, kdyby Rodríguezová tehdy nesouhlasila s tím, že zůstane v práci o třicet minut déle, aby přijala jednoho z klientů. Tím zákazníkem byl právě Ronaldo a podle Georginy mezi nimi ihned přeskočila jiskra. V prodejně si prý neměli čas popovídat, osud ale chtěl, aby se setkali o pár dní později podruhé, tentokrát na společenské akci.

"Myslím, že budu mluvit za oba, když řeknu, že to byla láska na první pohled," prozradila později Rodríguezová médiím a zopakovala to i ve svém dokumentu I am Georgina Rodríguez, který nedávno odvysílal Netflix.

Než poznala Ronalda, živila se Georgina jako prodavačka