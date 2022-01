Csáková a zaručené pravdy o covidu: Obviňování Gatese i WHO z pandemie

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ilona Csáková se poslední dva roky přiliš nestará o zpěv, ale zato se zajímá o konspirace, které vznikají v souvislosti s koronavirem. Bohužel jim však věří a vypouští je do světa. Pojďme se na ty největší bláboly, které zpěvačka propaguje, podívat.

Už v říjnu roku 2020 začala Ilona Csáková psát na svůj Facebook rozumy spojené s neexistencí koronaviru i teorií, že za vše může Bill Gates a Anthony Fauci. Podle zpěvačky vznikl koronavirus v laboratoři, a to právě pod taktovkou těchto dvou pánů. Gates dodal peníze a imunolog Fauci zkušenosti.

Dále ve svém příspěvku Gatese i Světovou zdravotnickou organizaci obviňuje z plánování pandemie a vakcinaci považuje za kontraproduktivní.

"Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte oči, víte! Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!" napsala si na svůj Facebook.

Zpěvačka křičí! Nenechávejte své děti testovat ani očkovat

Jak se můžete dočíst, zpěvačka se snaží přesvědčit rodiče, aby nenechávali děti testovat, natož očkovat. Jedná se podle ní o nebezpečný akt, a tak vykřikuje, že děti nejsou majetkem státu a jen rodiče mohou rozhodnout, zda je nechají testovat či očkovat.

"Naše děti nejsou majetek státu! Kdo jiný by měl chránit své děti než rodiče!" vykřikuje Ilona.

Csáková patří mezi nejhlasitější odpůrce vládních opatření. Účastní se pravidelně demonstrací a na sociálních sítích postuje jednu dezinformaci za druhou. Popírá nejen covid jako takový, ale samozřejmě i rozhodnutí vlády, které je prý prospěchářské, zbytečné a omezující svobodu lidí.

Měla by si však uvědomit, že tato veřejná aktivita celebrit je nebezpečná, protože lidé mají tendence veřejně známým osobnostem věřit. To ale nejspíš Ilona chce.

Koronavirus byl podle ní uměle vytvořen

„Facebook se ve středu rozhodl, že nebude mazat obsah s hypotézou, že covid-19 byl vytvořen uměle,“ uvedla na své zdi s odvoláním na to, že ona už to říká pěkně dlouho a konečně došlo na její slova.

Další virtuální útok Csáková vede s americkým imunologem a epidemiologem Anthonym Faucim, který podle ní s veřejností hraje špinavou hru.

„Obchody se dělají přece tak, že se nabídne produkt, a buď ho chcete koupit, nebo ne. Když o něj není zájem, zařídíme nařízení. A pak už je to jednoduché. Namotivovat potenciálního zákazníka tak, aby vstoupil do hry a nesl za svoji účast zodpovědnost,“ poučuje zpěvačka, která přece přesně ví, jak to chodí.

„Vakcíny na současnou pandemii svět nespasí. Spoustě lidem už došlo, o co tady kráčí. Je to byznys století,“ zakončila jeden z mnoha facebookových příspěvků zpěvačka, která má jasno.