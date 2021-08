Největší dezinformátoři českého showbyznysu: Kdo podporuje konspirační teorie?

Zdroj: Profimedia

Od doby pandemie se celý svět rozdělil na dvě poloviny. Odpůrci očkování bojují proti těm, kteří se dobrovolně očkují a naopak. K vakcínám a koronaviru se také vyjadřuje řada celebrit, které se též rozdělily do dvou skupin. Kriminalisté z protiextremistického odboru nedávno obvinili lékařku Ivetu Křížovou z šíření poplašné zprávy, kdo z českých celebrit by se měl mít kvůli svým názorům na pozoru?

Lékařce Ivetě Křížkové hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let. Tuto informaci potvrdil deník Právo. "Trestní stíhání bylo zahájeno 14. července pro zločin šíření poplašné zprávy. Jde celkem o šest skutků, které se nesou v podobném duchu. Tedy zveřejnění různých tvrzení typu ‚zastavme vakcinační holokaust‘ anebo příspěvek o úmrtí poloviny pacientů z domova důchodců," sdělila šéfka Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Blanka Valsamisová.

Pražská lékařka pravidelně na svém Facebooku zbrojí proti očkování. Na přelomu roku ale začala šířit informaci, že v Ostravě „došlo k hromadným úmrtím po vakcinaci“.

Tehdy už její počínání sledoval server Manipulátoři.cz.a šéfredaktor webu Jan Cemper později podal na Křížovou trestní oznámení poté, co zjistil, že policie žádná hromadná úmrtí neprověřuje. Za zmíněný zločin by Křížové hrozily maximálně dva roky vězení, jelikož se ale většina jejich výroků objevila v době nouzového stavu, může se případný trest vyšplhat až na osm let. Křížová ale není zdaleka jediná, kdo na sociálních sítích šíří hoaxy a dezinformace, odpůrci vakcín se ale najdou i řadách českých celebrit!

Ilona Csáková věří konspiracím, Houdová zase nazvala pandemii genocidou

Jako veliká bojovnice za lidská práva a odpůrkyně vakcín vystupuje poslední měsíce Ilona Csáková. Zpěvačka na svém Facebooku v minulosti sdílela různé podivné informace týkající se pandemie.

Csáková například věří, že za celou koronavirovou krizi může Bill Gates, nebo že covid-19 na nás páší letadla dopravní společnosti nad Brnem. Na těchto názorech se hvězda shodne s poslancem Lubomírem Volným, který je též proslulý svými výroky týkající se koronaviru. Zpěvačka se kvůli své nespokojenosti s vládou dokonce rozhodla, že bude kandidovat do Sněmovny za Volný blok v Jihomoravském kraji.

Velice kontroverzní slova zvolila také bývalá Miss Helena Houdová. Ta přirovnala pandemii ke genocidě. "Temnota je vidět. Vycházejí na povrch informace o pedofilních linkách, o tom, že jsme manipulovaní jedinci, kterým jde o finanční kontrolu lidstva. Děje se tady genocida. Je nám brána medicínská svoboda," šokovala svým výrokem na Instagramu.

Daniel Hůlka se rozhádal s prezidentem, Landa pořádal demonstrace, Basiková chtěla covid

Mezi odpůrce opatření a vakcín patří také Daniel Landa. Ten se proti koronavirovým opatřením dokonce nebál opakovaně pořádat demonstrace, nebo sbírat podpisy pro svůj manifest.

Landa nasbíral 17 tisíc podpisů a odnesl je do Poslanecké sněmovny. Zpěvák také na veřejnosti opakovaně tvrdil, že vládní fakta o koronaviru jsou nepřesná a vláda je lidem zvráceně interpretuje.

Daniel Hůlka zase pravidelně vystupoval na protikoronavirových demonstracích a kvůli svému názoru na covid-19 se před časem rozhádal i s prezidentem Milošem Zemanem. Hůlka Zemanovi dokonce poté vrátil státní vyznamenání.

Velice podivné výroky měla také Bára Basiková, která si "přála chytit covid" tak dlouho, až ho skutečně dostala. Česká neziskovka před časem vydala seznam největších dezinformátorů, na kterém nechyběla většina zde zmíněných jmen a mezi nimi byl mimo jiné například zpěvák Janek Ledecký. Většina hvězd se ale proti umístění v této nelichotivé tabulce chtějí bránit soudní cestou a trvají na svých názorech. Tak doufejme, že se na aktivity některých našich celebrit nezaměří policie, aby nakonec nedopadli jako lékařka Iveta Křížková.