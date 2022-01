Odmítači covidu: Podle Csákové za vše může Gates, Landa zase vytvořil manifest

Zdroj: Profimedia

Už dva roky žijeme s koronavirem a vypadá to, že ještě dlouho budeme. I tak ale existují celebrity, které tvrdí, že žádný covid neexistuje a vše je jen strategický tah na lidi a opatření, která vláda uděluje, jsou pro ně nesmyslná a nehodlají je dodržovat. Pojďte se spolu s námi podívat na ty nejznámější odmítače vakcinace či covidu, kteří hlásají své názory veřejně.

O tom, že je koronavirus či očkování hloupost, mluvil i herec Mirek Etzler, který byl hospitalizován a vydává jedno prohlášení za druhým, ve kterých se omlouvá všem zdravotníkům, že jim přidělává práci a sype si popel na hlavu, že se nenechal naočkovat. Také vzkazuje veřejnosti, ať se očkuje. On sám je totiž příkladem, co se může stát, když to někdo oddaluje, nevěří tomu nebo si dokonce myslí, že koronavirus neexistuje.

Mezi největší popírače covidu bezesporu patří zpěvák Daniel Landa, který je svým odporem k vládním nářízením známý. Založil iniciativu Blanický manifest, kde tvrdí, že ví, jak dostat Česko z pandemie. Vláda podle něj páchá zločiny v podobě očkování na lidech i dětech, přitom stačí trávit čas na čerstvém vzduchu a koronavirus si vás nevšimne.

Dalším umělcem, který sice nezlehčuje samotnou nemoc, ale epidemiologická opatření, je Janek Ledecký. Sám je nedodržuje, proto v minulosti odehrál ilegální koncert.

Podle Basikové je vše spiknutí

Z žen stojí za zmínku určitě Bára Basiková, která přes svůj Facebook vyzývá lidi ke vzpouře. Podle ní je totiž covid neškodný a celé toto je spiknutí vlády.

„V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid,“ vykřikovala hloupě Basiková. Její status si bohužel přečetlo a sdílelo přes čtyřicet tisíc lidí, dosah tedy měl obrovský.

V patách jí je další zpěvačka, a to Ilona Csáková. Ta tvrdí, že covid není, vše mají pod palcem Bill Gates nebo ilumináti a očkováním do nás chtějí vpravit čipy. Také veřejně prohlásila, že ona ani její dítě se nikdy očkovat nenechají.

Csáková si nenechá šťourat špejlí v hlavě

„Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,“ napsala si před časem na sociální sítě.

Dalším odpůrcem je i Daniel Hůlka, který se kvůli pandemii pohádal s prezidentem Zemanem, kterého předtím obdivoval a rád se účastnil jeho kampaní. Dokonce se rozhodl vrátit státní vyznamenání, které od něj dostal.

„Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ napsal Hůlka v dopise, který zaslal Zemanovi.