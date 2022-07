Jitka Čvančarová kašle na honosné róby, na premiéru dorazila v kimonu

Zdroj: Profimedia

V pražské Lucerně se konala premiéra filmu Hádkovi, na kterou dorazila i jedna z hlavních představitelek Jitka Čvančarová. Snad nikomu neuniklo, že herečka výrazně zhubla. Jak je u ní zvykem, poutala na sebe pozornost hlavně svým outfitem.

Sázka na jistotu

Půvabné brunetce královsky modrý outfit vyloženě sedl, právě tyto komplety připomínající kimono jsou nyní v letních měsících obrovským hitem. Příště by snad jen mohla nechat doma tenisky a vzít si v parných dnech otevřené boty na podpatku, právě vyšší boty by herečku opticky prodloužily a výsledný efekt outfitu by byl přímo hollywoodský.

Změna vlasů

V nově vzniklém filmu se Jitka objevuje jako blondýnka, jedná se ovšem jen o paruku. V minulosti se ale kvůli jednomu natáčení opravdu na blond odbarvila. „Mně se to docela líbí, sama bych se k takové změně neodhodlala, takže jsem ráda, že mě moje práce občas přinutí udělat něco podobně radikálního. Kdyby mě chtěli ostříhat na punk, tak bych do toho šla asi taky, přeci jen, vlasy vždycky dorostou,“ řekla pro Blesk pro ženy.

Komedie Hádkovi je o rodině, která řeší neustálé konflikty. Největším tématem hádek je dědictví po dědovi. „Hádkovi by měla být komedie plná všech emocí. Postavy se navzájem milují a současně se nemohou vystát. Diváci budou mít chuť většinu postav uškrtit a některé hned potom obejmout. Především by ale Hádkovi měli diváky v kinech pobavit,“ přibližuje svoji tvůrčí myšlenku režisér Moravec. V hlavních rolích se představila Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová a Hynek Čermák.