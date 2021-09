Návrhář dělal, co mohl, jak hodnotí modré šaty Čvančarové Havlová nebo Laffita?

Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Od zahájení filmového festivalu v Karlových Varech se neřeší snad nic jiného než objemné šaty herečky Jitky Čvančarové. Ta dorazila na červený koberec v róbě rokokového charakteru a okamžitě zastínila i slavného herce Michaela Caina. Kontroverzní model už okomentovala Daniela Peštová nebo herečka Aňa Geislerová.

Je pravda, že Jitka Čvančarová se přímo vyžívá v tom, aby byla středem pozornosti. Stačí vzpomenout na varský festival před třemi lety. Tehdy herečka předvedla purpurové koktejlky s tak obrovským dekoltem, že by se za něj nemusela stydět ani kdejaká hvězda filmů pro dospělé.

Uma Thurman měla smůlu

"Nejsme stydlínky", řekla tehdy Čvančarová deníku Blesk, čímž dala jasně najevo, že je na svoje křivky patřičně hrdá a za výběrem svých šatů si pevně stojí. A přestože do Varů přijela americká star Uma Thurman, mnohem víc se samozřejmě mluvilo o Jitce.

Letos herečka přišla v šatech, které nenechaly snad nikoho chladným. Zatímco někteří fanoušci jsou z modelu naprosto nadšení, jiní nad výběrem gigantického outfitu jen nevěřícně kroutí hlavou. "Děkuji za Tvé široké slovenské srdce a za Tvé umění. Bylo mi ctí vynést na červený koberec Tvou róbu," napsala na sociální síti Jitka, která tak poděkovala autorovi kreace, slovenskému návrháři Borisi Hanečkovi.

"Jitko, Boris umí!! A jsi nádherná žena!!! Wow," rozplývala se například bývalá první dáma Dagmar Havlová. "Jsou nádherný a sluší Ti, prostě víš, jak zaujmout. Nádhera!!!! přidala se herečka Alice Bendová. "Nepřehlédnutelná!" napsala trochu diplomaticky modelka Daniela Peštová a připojila dvě modrá srdíčka. Stejným způsobem na příspěvek zareagovala také herečka Aňa Geislerová.

Chudinka za to nemohla

Jenže zdaleka ne všechna hodnocení byla obdivná a Jitka se brzy stala terčem mnoha internetových vtípků. Nejčastěji se její šaty srovnávaly s modrými plachatami, kterými si lidé na jižní Moravě zakrývají střechy poničené nedávným tornádem. "Měla obrovský model, což bylo podle mě zbytečné na její postavu, všechna ta extrémní látka…" nebral si servítky například uznávaný návrhář Osmany Laffita ve vyjádření pro deník Aha!.

"Ten model jí zkrátka vůbec neseděl. Za to ona chudinka nemohla, protože na to měla stylisty, nebo spíš ‚údajné‘ stylisty, kteří tomu asi moc nerozumí. Ti přece měli koukat na to, co má za postavu a podle toho jí oblékat," myslí si Osmany.