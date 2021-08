Čvančarová ve Varech ukázala, jak se nosí kila navíc, s róbou jí pomáhal manžel

Zdroj: Profimedia

Na letošní ročník karlovarského filmového festivalu dorazila tradičně i Jitka Čvančarová s manželem Petrem Čadkem. O herečce se ví, že se extravagantních rób nebojí, a tak na červený koberec vynesla šaty, na které dlouho nikdo nezapomene. A Čvančarová ve Varech předvedla opět něco nečekaného!

Na slavnostní zahájení 55. ročníku kultovního festivalu nesměla chybět Jitka Čvančarová, která výběr šatů rozhodně nezanedbala. Ostatně jako nikdy. Návštěvníci si dodnes pamatují její fialovou róbu s dechberoucím dekoltem.

Čvančarová nijak netají, že její manžel má na ní odvážné šaty rád. Na červený koberec letos vynesla šaty, ve kterých by kdejaká žena vypadala jako bonbon. Jitce to ale zkrátka seklo. Pohybovat se v nich uměla s grácií, byť to pro ni muselo být komplikované.

Čvančarová se extravagance nebojí

Do auta ji před hotelem Pupp museli nasoukat stylista Filip Vaněk, kadeřník Michal Zapoměl a manžel Petr Čadek. Extravagantnější róbu ve Varech snad nikdo neměl. Ostatní dali přednost střídmějším modelům. Ležérní eleganci zvolila třeba Zuzana Stivínová nebo Hana Vágnerová.

Začátek festivalu si nenechala ujít ani Jana Švandová s manželem nebo Bára Poláková, která nedávno přiznala rozchod s Pavlem Liškou. Významným hostem byl Michael Caine, který převzal Křišťálový glóbus za celoživotní přínos filmu.