Hvězda Měsíčního svitu Cybill Shepherd: Byla milenkou Elvise Presleyho

Když v devadesátých letech běžel v televizi oblíbený seriál Měsíční svit, Cybill Shepherd patřila mezi jeho největší ozdoby. Po boku legendárního hollywoodského herce Bruce Willise uhranula nejedno mužské srdce.

Detektivní seriál Měsíční svit sice vznikl už v polovině 80. let, čeští diváci však měli tu čest ho sledovat až po revoluci. Nic to ale nezměnilo na tom, že se jednalo o jeden z nejoblíbenějších seriálů. A to nejen díky hereckému obsazení, které bylo více než povedené a velmi pěkně se na něj koukalo.

Ať už je řeč o Willisovi nebo právě Cybill Shepherd, která si v seriálu zahrála bývalou topmodelku, jež si koupí zkrachovalou detektivní kancelář i se svérázným detektivem. Shepherd v roli Maddie hrála v podstatě samu sebe, i ona se v mládí totiž věnovala modelingu.

Role Maddie jí vynesla dva Zlaté glóby

Měsíční svit se u nás vysílal sice jen v pěti řadách, ale i tak si ho diváci zamilovali a herečka se tak dočkala velké popularity. Role bývalé modelky Maddie jí vynesla dokonce dva Zlaté glóby. Nebyl to však její první a hlavně jediný úspěch, ten zažila už o deset let dříve.

V pětadvaceti letech si ji vyhlédl uznávaný režisér Martin Scorcese a obsadil ji do svého filmu Taxikář, kde si zahrála s hvězdami první velikosti. Jako mladé kuře tak stanula po boku Roberta De Nira a Jodie Foster.

Od premiéry filmu uběhlo již více než čtyřicet let a herčce je nyní neuvěřitelných šestašedesát, na které nevypadá. Na výroční projekci právě k filmu Taxikář všem předvedla, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Cybill jen zářila, rozdávala úsměvy na všechny strany a charisma z ní doslova stříkalo.

Není se tedy čemu divit, že kouzlu bývalé modelky prodlehl i sám král rock and rollu Elvis Presley. Ten s ní prožil krátký, ale vášnivý románek, na který prý herečka dodnes s úsměvem na rtech vzpomíná.

Z dvou manželství má tři děti

Jinak v soukromí příliš štěstí neměla. Dvakrát se rozvedla. Z těchto manželství si odnesla tři děti, které vlastně vychovala v podstatě sama. Je to neuvěřitelné, ale její nejstarší dceři Clementine je už sedmatřicet let. Splodila ji s hercem Davidem Fordem. Dále má pak téměř třicetiletá dvojčata Ariel a Zachariaha s Brucem Oppenheimem.

Ani zdravotně to není u krásné herečky vždy růžové. Roku 2002 jí byl diagnostikován a úspěšně chirurgicky odstraněn zhoubný kožní nádor melanom, který se objevil na zádech. Nyní se tedy hlídá a pravidelně podstupuje kontroly, aby se zákeřná nemoc nevrátila.

Na to, jak vypadá Cybill Shepherd z Měsíčního svitu dnes, se podívejte do galerie!