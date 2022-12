Rozvod po čtyřiceti letech? Felix se výhrůžkám Dády směje

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček před pár dny oznámil, že už mu s manželkou Dádou Patrasovou došla trpělivost a že pokud nenastoupí na léčení, tak umře. Reakce Dády na sebe dlouho nenechala čekat, manželé si tak své problémy řeší veřejně přes média.

Máslo na hlavě má přitom samotný Felix, který Dádě několik let urputně zahýbal. Minulý rok ho po rozchodu s jeho dlouholetou milenkou Gelemovou vzala na milost. Netrvalo to dlouho a u manželů se opět objevil nějaký problém, tentokrát z toho viní Felix Dádu.

Přestřelka v médiích

Vše začalo tím, když Felix vypustil do médií informaci o tom, že Dáda nedorazila na vystoupení pro děti. „Jestliže nebude zbavena svéprávnosti, pokud proti své vůli nepodstoupí léčbu, tak umře. Prostě umře. Je mi to strašně líto, že to tak musím říct, ale tak to je. Nevím, co mám dělat v tomhle okamžiku. Musím na to zbavení svéprávnosti asi sehnat nějakého právníka. Já vážně nevím,“ rozmluvil se o stavu své manželky pro eXtra.cz. Královnu dětských srdcí to pochopitelně rozčílilo a webu eXtra.cz se ozvala. „Muselo mu přeskočit. Podám žádost o rozvod. Tohle je už přes čáru. Jsem z toho zoufalá. Po čtyřiceti letech manželství je takhle zákeřný. Asi mu jde o můj majetek. Už mě ty jeho útoky štvou. Ať se podívá na svůj život. Mně ten můj ničí neustálými nevěrami. Nechápu, proč má potřebu mluvit pořád do tisku. Já se o něm nebudu vyjadřovat.“

Rozvod

Felix si ze slov Dády o rozvodu nic nedělá. „Tak ať to podá,“ řekl s nadhledem, podobnou vyhrůžku slyšel už mnohokrát. Dáda se chtěla rozvádět už v roce 2019, tehdy ji prý Slováček ukecal. Otázkou je, zda se do rozvodu Patrasová pustí právě teď. Oblíbená herečka a zpěvačka má na starosti jiné problémy. V květnu po autonehodě odmítla dechovou zkoušku. Tento fakt celou situaci velmi zkomplikoval. Policie nehodu nyní vyšetřuje jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Dagmar tak hrozí peněžitý trest a v krajním případě i trest odnětí svobody ve výměře šesti měsíců až tří let.