Patrasová v koncích? Člověk se jde léčit, když si sáhne na dno, říká adiktoložka

Zdroj: Profimedia

V posledních dnech otřásá médii havárie Dagmar Patrasové. Herečka a hvězda dětských srdcí se podle svého manžela Felixe Slováčka i jeho kamaráda Jiřího Krampola potýká s problémy s alkoholem. Zejména Krampol ví, o čem mluví. Se silnou závislostí neúspěšně bojovala jeho žena Hana. O úskalí nejrozšířenějšího démona promluvila pro kafe.cz adiktoložka Karolína Kovandová z centra Alma.

Pozor na ignoraci

Podle adiktoložky Kovandové je velmi těžké přiznat si problém s alkoholem. „Snesitelná míra alkoholu se nedá přesně určit, každý to má jinak. Někomu stačí k opití dvě deci, jinému deset piv. Závislost na alkoholu se přiznává těžko, opravdový problém to začíná být ve chvíli, kdy nám nadměrná spotřeba alkoholu zasahuje do osobního nebo pracovního života.“

Většina lidí si dle ní uvědomí svůj problém s alkoholem, až když se stane něco špatného. Může se jednat jak o vyhazov z práce, tak třeba i o autonehodu. „Rozhodnutí, že se člověk půjde léčit nastává až ve zlomový okamžik, většinou rozhodnutí nepředchází nic dobrého. Jedná se zpravidla o situace, kdy si člověk sáhne na dno.“

Řada celebrit, o kterých se mluví, že mají problém s alkoholem, je pod drobnohledem bulváru i veřejnosti. Právě to je pro jejich psychiku daleko složitější. Plno lidí čeká na jejich přešlap. Celebritám a veřejně známým osobnostem tak nezbývá nic jiného, než se mít na pozoru. Přílišná sledovanost je může dovést buď k rychlejšímu nástupu na léčbu nebo se naopak veřejnosti budou chtít ukázat, že jsou v pořádku a budou ignorovat svůj problém nadále.

Celebrity a démon alkohol

Se závislostí na alkoholu se potýká nejedna celebrita. V posledních letech se s ní trápila dcera legendárního zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová. Nyní otevřeně přiznává, že se už neopíjí, ale sklenku si čas od času dá a pravidelně dochází na konzultace. Démon alkohol pronásledoval i manželku herce a moderátora Jiřího Krampola. Jeho manželka Hanka trpěla podle něj už alkoholickou demencí. V posledních měsících se snaží varovat i svého kamaráda Felixe Slováčka.

Veřejností otřásla v posledních dnech zpráva o tom, že Dáda Patrasová havarovala se svým vozem a odmítla podstoupit dechovou zkoušku. U koho ovšem démon alkohol zvítězil, byla zpěvačka Iveta Bartošová, ta se se závislostí na alkoholu potýkala dlouhé roky. Svůj život ukončila skokem pod vlak.