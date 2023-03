Patrasová a začátky závislosti: Tatínka zabil Alzheimer, maminku zajelo auto

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Jak moc dávno pryč už jsou časy, kdy se na diváky Dáda Patrasová usmívala z televizních obrazovek se žížalou Jůlií a zpívala dětem? Když se dnes vysloví jméno Dáda Patrasová, první, co člověka napadne, nebude žížala, ale nejspíš dopravní nehoda nebo alkohol. Co se stalo s usměvavou černovláskou, kterou známe například jako krasavici Xénii z Arabely nebo ze seriálu Návštěvníci?

Dagmar Patrasová, neboli "Dáda" jak se zpěvačce lidově říká, začínala sice svou kariéru směrem k dospělému publiku, ale její nejznámější písničky patří právě ty pro děti, a to hlavně se žížalou Jůlií. Tu si Patrasová sama vymyslela a k jejímu zrodu dodává: „Přála jsem si, aby to byla taková žížalí holčička, na které by se dalo demonstrovat, jak se má a nemá chovat.“

2,5 promile a mastná pokuta

Co se týká toho chování, vypadá to, že se žížala někam ztratila a nebo odešla do důchodu. Protože pokud Dáda chtěla být prostřednictvím růžového plyšáka vzorem pro ostatní, v posledních letech se jí to úplně nedaří. První větší skandál přišel v roce 2018, dva dny po Štědrém dnu, kdy opilá bourala nedaleko svého domu na Vinohradech. Vjela do protisměru a srazila se s autem. Jako zázrakem se tehdy nikomu nic nestalo, Dáda totiž nadýchala 2,5 promile. Soud jí napařil pokutu 150 tisíc korun a zákaz řízení na rok a půl. Aby toho nebylo málo, v autě, do kterého dáda nabourala, seděl celosvětově hledaný Ukrajinec.

Kdy to všechno začalo? Server blesk.cz uvádí, že prapůvod alkoholových kratochvílí Dády Patrasové nastal už v roce 2003, kdy zemřel její tatínek Karel Patras. S Dádiným tatínkem to bylo špatné od doby, kdy se na onen svět odebrala po tragické nehodě její maminka. Tu zajelo auto, když přecházela přes přechod a na místě zemřela. Karel Patras byl diagnostikován s Alzheimerovou chorobou a navíc mu doktoři našli i nádor na plicích. Dožil v pražském hospicu, kam ho jeho dcera Dáda chodila navštěvovat až do poslední chvíle. Ztráta otce ji tedy velmi zasáhla a není se divit, že Dáda hledala útěchu. Bohužel ji našla v alkoholu.

Mladá milenka a rakovina prsu

V soukromí Dáda opravdu nemá štěstí. Její manžel Felix Slováček si našel o 40 let mladší milenku Lucii Gelemovou a nezdráhal se to ani skrývat. Pár spolu jezdil na dovolené a na internetu se objevila nejedna fotka. Zdrcená Dáda opět dostala facku. Felix se neostýchal o problému s alkoholem své ženy mluvit ani do médií. „Já o jejím problému s alkoholem mluvím už několik let, deset nebo patnáct,“ řekl Blesku Slováček. „Všichni vidí jenom to, že já jsem ten nejhorší, že se na ni vykašlu. Ale žít s člověkem, který pije, je peklo,“ dodal Felix.

V roce 2018 si navíc její dcera Anička Slováčková nahmatala v prsu bulku a posléze se zjistilo, že má rakovinu. Další rána pro zdrcenou Dádu. Dnes už je mladá zpěvačka v pořádku a své zkušenosti s chemoterapií se snaží zužitkovat v podpoře léčby dalších onkologických pacientů. S Dádou už to tak nadějně ovšem nevypadá, Není to dlouho, co se objevila v živém vysílání TV Nova, kde z ní byli rozpačití jak diváci, tak moderátoři. Nezbývá, než Dádě popřát, aby se jí nešťastné události obloukem vyhýbaly a nemusela se před novináři vymlouvat na to, že zapomněla, že si vzala prášky na bolest zad.

