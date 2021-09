Je to naočkovaný lhář: Dáda Patrasová reagovala na manželova slova o alkoholismu

Zdroj: Profimedia

Mezi Dádou Patrasovou a jejím manželem Felixem Slováčkem opět dochází ke slovní přestřelce skrze média. Před několika málo dny se Slováček v rozhovoru pro Blesk vyjádřil na adresu své manželky a označil ji za alkoholičku, která prý dopadne stejně jako Iveta Bartošová, pokud se nepůjde okamžitě léčit. Podle Dády jde však o holý nesmysl a na chování manžela má jasný názor.

Jen stěží lze odhadnout, jak jejich společně strávené chvíle vypadají. Dáda Patrasová říkala, jak s manželem tráví spoustu času, pracují na zahradě a dokonce plánují společné rodinné vystoupení. Jenže Slováček její slova označuje za lži, které jeho manželka vypouští z úst hlavně kvůli své údajné závislosti na alkoholu. „Nic nerenovuji a nic neokopávám. Je zásadní, aby nastoupila na léčení, pak se s ní začnu bavit. Dokud se nenechá léčit, tak se s ní vůbec nebavím, to je moje podmínka. Nejdříve léčit, pak se může něco dít, jinak nic a konec,” řekla na adresu manželky Felix Slováček v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

Piju úplně normálně

Dagmar Patrasové pochopitelně výroky jejího manžela neunikly a začala se okamžitě bránit. „Jsem z toho moc špatná, co je můj manžel schopen vypustit z úst. Nechápu, jak může takto veřejně a ponižujícně hovořit o matce svých dětí, které miluje,” posteskla si Patrasová v Blesku.

„Piju úplně normálně. A ruku na srdce, celé manželství mě podváděl a já kvůli dětem dělala, že jsem hluchá a slepá. A které ženská by nesáhla po skleničce, kdyby jí potom manžel ve finále všeho začal zahýbat veřejně a sedm let ji tak neustále přede všemi zostuzoval? Samozřejmě, že se mi to někdy vymklo z rukou a přehnala jsem to,” přiznala ještě Dáda.

Demence a možná smrt

Slováček rovněž uvedl, že by nadměrné požívání alkoholu mohlo u jeho manželky vést až k demenci, a dokonce i smrti. „Jestli to takhle půjde dál, bude to její konec a umře. Je to pak cesta Ivety Bartošové,” prohlásil.

Patrasové už pak ale došla trpělivost a rozhodla se drsně vrátit úder. „O manželovi je známo, že je to patologický lhář. Navíc tohle nebylo z jeho hlavy, ale byl proti mně naočkovaný. Z čí hlavy tyhle lži vyšly, si už domyslete,” řekla Blesku rázně někdejší hvězda dětských pořadů. „Je mi úplně jedno, co kdo říká, my fungujeme jako rodina a žádné řeči nás nerozdělí. Rozhodně není pravda, že by mě manžel s dětmi odřízli,” dodala ještě.

Dáda Patrasová se nařčení z alkoholismu brání: