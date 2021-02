Slováček vytočil Patrasovou: Svým chováním ohrožuje zdraví rodiny

I přes vládní zákaz se Felix Slováček vydal navštívit kunratickou restauraci Šeberák, která i nadále zůstává otevřená a pravidelně ji navštěvují lidé, kteří na dodržování protiepidemických nařízení úplně nedbají. Tato skutečnost rozčílila jeho stále ještě manželku Dádu Patrasovou. Ta nechápe Felixovu nezodpovědnost a je rozhodnutá jej konfrontovat.

Navzdory vládním nařízením souvisejícím s šířením koronaviru zůstává kunratická restaurace Šeberák i nadále otevřená. Mezi jejími hosty se objevil i hudebník Felix Slováček, který v letošním roce oslaví 78. narozeniny.

Vzhledem ke svému věku přitom patří do nejohroženější skupiny obyvatel. Neohrožuje přitom jen sebe, ale také své blízké. Případná nákaza by představovala ohrožení například i jeho dcery Aničky, která vyléčila rakovinu prsu. Dáda Patrasová nemá pro jeho jednání pochopení.

Prý nevěděl, kam jde



Felix Slováček se hájí tím, že neměl ponětí o tom, kam vlastně jde. „Byla to náhoda. Vzal mě tam můj kamarád. Co jsem měl dělat? Nevěděl jsem, kam jdu. Tyhle otevřené restaurace jsou mi odporné,” vysvětloval návštěvu podniku Slováček webu Expres.

Jeho manželka Dáda Patrasová s jeho omluvou neměla slitování. „Jak se může omylem dostat do hospody? Jestli tvrdí, že ho tam dotáhl kamarád, proč tam zůstával?” ptala se zpěvačka. „Divím se mu, protože on je v rizikové skupině. Nemyslím si, že by se měl takto chovat,” nechala se ještě Patrasová slyšet pro web Expres.

Nenechá to jen tak

Dáda Patrasová bude po svém manželovi žádat vysvětlení a nemůže se dočkat, až ho zase uvidí. „Hned mu vynadám. Vždyť může přinést nějaké bacily. Jeho to nemusí přepadnout, ale může být přenašeč. Je to nezodpovědné. Chodí za mnou denně, ale nepochlubí se tím,” rozčilovala se ještě Patrasová, která se sama snaží dodržovat opatření, jak jen to jde.

„Snažím se vůbec nevycházet a jenom si plním dřívější závazky, které ještě trvají. Dodržuji pravidla a jsem prakticky odříznutá, protože jdu jenom nakoupit nejnutnější věci a zase zátky. Pokud jde o psychiku, musím to zvládat. nejsem jediná, kdo to zvládá,” popsala herečka a zpěvačka, jak je zodpovědná.

Strach o děti

Důvodem, proč se Patrasová tolik rozčilovala nad nezodpovědným chováním svého manžela, je zcela jistě i strach o jejich děti. Hlavně pak o dceru Aničku, která svádí boj s rakovinou prsu, čímž je rovněž zařazena do rizikové skupiny obyvatel.

„Denně jí píšu, protože ona je skutečně v rizikové skupině. Nevím, s kým přijde do styku. Je ale rozumná a dává na sebe pozor. Doufám, že se tomu vyhne. Syn bydlí naštěstí na venkově. Tam je to snad dobré,” dodala ještě Dáda.