Vyhrála Dáda Patrasová souboj o manžela? Felix prý bude trávit Vánoce s ní!

Letošní Vánoce budou tak trochu jiné zřejmě pro většinu rodin po celém světě. Výjimkou není ani herečka zpěvačka Dagmar Patrasová, která v rozhovoru pro novinky.cz uvedla, že zatím neměla příležitost sehnat ani vánoční dárky. „Jsem pořád kvůli pandemii dzavřená doma. Zkoušela jsem se dívat do internetových obchodů, ale zatím jsem nic vhodného nenašla. Asi bych se měla i poradit, co by vlastně kdo chtěla a potřeboval,” nechala se slyšet Dáda.

Herečka a zpěvačka ale spoléhá na to, že prožití vánočních svátků se nebude nijak zvláštně lišit od minulých let. „Děti ke měn chodí na Štědrý den odpoledne a pak se rozejdou do svých domovů za svými partnery. Přijde i Felix,” překvapila v rozhovoru Dáda informací o návštěvě svého muže, se kterým však žijí dlouho v odloučení. Je snad něco jinak?