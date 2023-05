Krušné chvíle Dády Patrasové: Setkání s exmilenkou svého muže neustála

Zdroj: Profimedia

Mohl to být pro celou rodinu krásný večer, narozeninový koncert Felixe Slováčka měl ovšem pro jeho manželku Dagmar Patrasovou hořký konec. Setkala se během něj totiž s Lucií Gelemovou, se kterou ji manžel celých sedm let podváděl.

Pompézní oslavu 80. narozenin Felixe Slováčka, která byla pojata jako jeden velký koncert v pražské Lucerně, si nenechala ujít celá řada známých osobností a nechyběla na ní pochopitelně ani hudebníkova rodina. Jeho manželce Dagmar Patrasové to moc slušelo a po celý večer byla Slováčkovi krásnou ozdobou. V jednu chvíli ale královně dětských srdcí ztuhnul úsměv na tváři. A to podle Blesku v moment, kdy zbystřila, že je v Lucerně přítomná i exmilenka jejího manžela, Lucie Gelemová.

Nepříjemné setkání

Obě ženy se pak několikrát minuly i na následné afterparty, která se uskutečnila v hotelu Ambassador. To už ale bylo pro Patrasovou větší sousto, než mohla přijmout. Nic na sobě ale nenechala znát a namísto nějaké konfrontace se se vší elegancí zvedla a z večírku se potichu vytratila.

Vše naznačuje tomu, že Patrasová neměla sebemenší tušení, že se oslavy Gelemová zúčastní. V opačném případě by možná ani nedorazila. Ze slov Slováčka je však patrné, že Gelemovou na oslavě zkrátka chtěl a na pocity manželky úplně nebral ohledy. „Je to tak, jak to je, nic bych neměnil. Tak jako v životě bych neudělal nikdy a nic jinak,” řekl pro Blesk.

7 let trápení

Dagmar Patrasová si kvůli manželově nevěře prošla peklem. Nejenže ji Slováček s podstatně mladší umělkyní podváděl, ale také o svém vztahu bez okolků mluvil na veřejnosti. Gelemová dokonce se Slováčkem zveřejňovala fotky. Patrasová, která nikdy neztratila víru v záchranu manželství, pak všemu jen smutně přihlížela.

Když pak vztah Slováčka a Gelemové skončil, Dáda si mnula ruce, že bude mít manžela opět jen pro sebe, dala mu šanci a snažila se obnovit narušenou důvěru. Je ale více než jasné, že přítomnost Gelemové na jeho oslavě důvěru opět nalomila.