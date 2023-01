Ostrá přestřelka nebere konce: Patrasová se Slováčkem přes svátky klid nenašli

Zdroj: Profimedia

Dlouhotrvající spor mezi Dádou a Felixem pokračuje. Ani během svátků nenašel staronový pár klid ve společné domácnosti. Mezi Dádou a Felixem probíhá přestřelka nejen doma, ale i v médiích.

Neshody Dády a Felixe se opět vyostřily nedávno, dle slov hudebníka za to mohla Dáda. Královna dětských srdcí nedorazila na akci, kterou měla domluvenou společně s manželem. Felix celou situaci neustál a do médií začal dost otevřeně mluvit o jejich vztahu i Dádinému zalíbení v alkoholu.

Vyhrožování rozvodem

Poté, co Felix Dádu veřejně ztrapnil, začala Dáda prohlašovat, že podá žádost o rozvod. „Důvod je manželovo chování a jeho výmysly v médiích,“ prozradila minulý týden pro CCN Prima News. „Já jsem s ní o tom nemluvil. Já jsem se to dozvěděl teď od vás. Asi se zbláznila, protože v tom mozku, který je neustále napájen… Tak už asi ani neví, co mluví. To je celé, co k tomu mohu říct,“ bránil se Felix.

Po čtyřiceti letech, kdy si pár prošel těžkými životními zkouškami, to vypadá, že i tuto situaci nakonec ustojí. „Myslela jsem, že to vyřeším po čtyřiceti letech rozvodem, ale mám pocit, že je Felix vážně nemocný, a přece ho nemůžu opustit a nechat napospas,“ svěřila se Dáda pro deník Aha!. Tím ovšem zpěvačka a herečka neskončila, i ona prozradila, jak jejich domácnost funguje. „Jednu chvíli je jako milius, a pak na mě zase strašně křičí. Buzeruje mě s vypraným prádlem na půdě, vzal si klíč od kanceláře a nechce ho vrátit na věšák. Co tím sleduje? Nebo ho někdo proti mně navádí?“ podivuje se.

Odpuštění nevěry

Dáda si s Felixem prošla složitým obdobím, a to hlavně v době, kdy udržoval vztah s mladou umělkyní Lucií Gelemovou. Svým poměrem se Felix netajil, s malířkou navštěvoval všechny společenské akce. Po sedmi letech ovšem vztah s Lucií skončil a Felix se vrátil zpátky domů ke své manželce. I když by měl být Slováček rád, že mu Dáda odpustila, stále o ní nevybíravě mluví v médiích, nedávno dokonce prohlásil, že by Dádu nejraději zbavil svépravnosti. „Je to opravdu hrozné, a to jsem ho tolik milovala. Všichni mě zrazovali a já je neposlechla. Teď mi dělá ze života peklo. Byl totiž zvyklý, že jsem ho celý život poslouchala,“ brání se Dagmar.