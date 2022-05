Dáda Patrasová o soužití s Felixem: Už to nebude jako dřív, jsem z toho unavená

Zdroj: Profimedia

Herečka Dagmar Patrasová si po boku svého manžela Felixe Slováčka „užila” několik krušných let, když se vedle něj dlouho objevovala jeho milenka Lucie Gelemová. Krizi, o které si spousta lidí myslela, že se manželům nemůže podařit překonat, ale Dáda i Felix nakonec k překvapení mnohých zvládli. Tedy alespoň to se může na první pohled zdát.

Dlouhých sedm let udržoval hudebník Felix Slováček poměr se svou milenkou Lucií Gelemovou, zatímco jeho manželka Dagmar Patrasová tomu musela přihlížet. Herečka ale se nikdy nevzdala a do poslední chvíle doufala, že se jí přece jen podaří získat manžela zpátky na svou stranu. A to se jí nakonec vloni podařilo.

Manželé od té doby často vyrážejí na nejrůznější společenské události a před nedávnem dokonce společně oslavili hereččiny narozeniny, které spojili s křtem nové desky Felixe. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že je vše zalité sluncem, k naprosté idylce má manželství podle Dády poměrně daleko.

Je to v pohodě

„Víte, nikdy to nebude takové, jako to bylo předtím. A člověk se sám vyvíjí, sám nabírá roky, tak uvidíme. Ale zatím je to v pohodě,” prozradila Dáda Patrasová pro kafe.cz, jak se její vztah s Felixem vyvíjí, a dodala, že si není jistá tím, zda se jí někdy podaří k manželovi získat takovou důvěru, jakou k němu měla předtím, než se zapletl s Lucií Gelemovou. „Na to bych řekla, že to je v rukou božích. Záleží pochopitelně na nás obou,” svěřila se herečka poněkud sklesle.

Jsem unavená

Přestože pár na různých akcích září úsměvy, Dáda se stále nedokázala zcela přenést přes to, nakolik jí manžel ublížil. „Řekla bych, že jsem v manželství spokojená,” řekla herečka za poměrně dlouhého přemýšlení. „Já jsem ze všeho taková unavená. To víte, že to prostě není jednoduché,” dodala ještě Patrasová s tím, že se chystají s manželem na dovolenou k moři. Tak snad jim společně strávený čas pomůže jejich vztah zlepšit.