Dáda Patrasová na hrobě slavného milence: Pláč a obrovský smutek!

Když letos v lednu zemřel hudebník Ladislav Štaidl, Dádu Patrasovou zpráva o jeho náhlém odchodu zdrtila. Kdysi totiž chodila s jeho bratrem Jiřím, který tragicky zahynul při autonehodě v pouhých třiceti letech. Zpěvačka a herečka proto za svojí velkou láskou často dochází na Olšanské hřbitovy, kde je talentovaný textař pohřbený. A při poslední návštěvě si všimla, že děti už do rodinné hrobky uložily i Ladislava a nechaly mu na náhrobek vytesat jméno.

Legendární muzikant před časem překonal rakovinu, nakonec se mu ale stal osudným koronavirus. Koncem minulého roku se nakazil a po měsíčním pobytu v nemocnici bohužel zemřel. Ladislav Štaidl často spolupracoval s Karlem Gottem, pro kterého napsal hity jako Kávu si osladím, Dám dělovou ránu nebo Trezor. Ten později zazněl i v kultovní komedii Pelíšky. Muzikant ale spolupracoval také s Helenou Vondráčkovou, Daliborem Jandou nebo Ivetou Bartošovou, se kterou se později sblížil a před čtyřiadvaceti lety se jim narodil syn Artur.

S Láďou jsme prožili kus života

Protože ale Dáda Patrasová dříve prakticky patřila do rodiny Štaidlových, nemohla po jeho smrti pochopit, proč nedostala pozvánku na poslední rozloučení s fenomenálním skladatelem. To se uskutečnilo v tichosti v pražském kostele svaté Ludmily, málokdo o jeho konání ale vůbec věděl. „Hodně nás s Felixem mrzelo, že nás nikdo nepozval na Láďův pohřeb. Prožili jsme s ním kus života a byl to úžasný člověk," řekla podle deníku Aha! zklamaná zpěvačka. Právě proto se Dáda chtěla s blízkým přítelem rozloučit alespoň u jeho hrobu a zápalit mu tam svíčku. Ani to ale dlouho nebylo možné, protože k uložení jeho ostatků muselo dojít teprve nedávno.

Teď už má ale Patrasová svoje nejbližší zase pohromadě a může u rodinného hrobu vzpomínat na dobu, kdy ještě žili oba Štaidlové. Tehdy se začínající herečka seznámila s Jiřím, který ji prý připravil o nevinnost. „Bylo mi sedmnáct, jemu devětadvacet. Přede mnou chodil s krasobruslařkou Hanou Maškovou, pak s Ivanou Zelníčkovou. S ní se ale pořád hádal. Do Zelníčkové jsem se nějak prolnula já," uvedla Dáda v knize Fenomén Dáda.

Ivana Zelníčková v té době profesionálně závodila na lyžích a občas pracovala jako modelka. Později ale emigrovala do Spojených států amerických, kde si vzala dneska už bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Milostný trojúhelník ukončila až Štaidlova smrtelná nehoda v říjnu 1973. „Jirka mi volal a chtěl, abych s ním jela do Jevan," popsala pro Blesk Dáda neštěstí, při kterém mohla sama přijít o život. „Měl nové auto – Renault 17 – a rychlost vyhnal na sto sedmdesát. Bohužel mu vjel do silnice náklaďák," dodala smutně Patrasová.

Hereččin partner přitom platil za obrovský talent, s bratrem Ladislavem a Karlem Gottem založili malé hudební divadlo Apollo. Během krátkého života Jiří stačil napsat na 200 písňových textů, mezi které patří C'est la vie, veleúspěšná Lady Carneval nebo Kdepak ty, ptáčku, hnízdo z nezapomenutelné pohádky Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli.

V době, kdy Dáda Patrasová randila se známým textařem a scénáristou, si padla do oka s jeho maminkou Miloslavou. Ta porodila dva syny a protože celý život toužila po holčičce, herečku s radostí přijala za vlastní dceru. „Když Jirka zemřel, maminka Miluška o mě neztratila zájem, ani já o ni. Považovala jsem ji opravdu za druhou maminku. A byla to také ona, se kterou jsem se vedle své maminky radila, jestli si mám vzít Felixe," přiznala Dáda pro blesk.cz.

Felix už kdysi platil za sukničkáře

Felix tenkrát hrál v Orchestru Ladislava Štaidla a zřejmě už tehdy platil za velkého sukničkáře, protože maminka Jiřího ho prý Dádě spíše vymlouvala. Když ale viděla, že je Patrasová do saxofonisty beznadějně zamilovaná, vzdala to a pomohla jim sehnat vilu na Vinohradech, kde dodnes odloučení manželé bydlí. „Byla kousek od Štaidlovic domu ve Šrobárově ulici, tak měla Miluška radost, že mě má za rohem," uvedla Dáda pro Blesk s tím, že se o Štaidlovou maminku starala v době, kdy onemocněla rakovinou plic.

„Bylo to strašně nespravedlivé. Nikdy nekouřila, kouření přímo nesnášela. Chodila jsem za ní, i když už ležela ve vinohradské nemocnici. Pamatuju si přesně den, kdy jsem ji tam ujišťovala, že zase bude dobře. A ona mi tři dny nato zemřela. Ztratila jsem ji. Tři roky nato zemřela moje maminka, poměrně v krátké době jsem tak přišla o obě," doplnila Dáda posmutněle.

Kromě hudby a rychlých aut Jiří miloval ženy. Před Patrasovou chodil se známou krasobruslařkou Hanou Maškovou, která se pětkrát stala mistryní Československa a na Zimních olympijských hrách v Grenoblu vybojovala bronzovou medaili. Později jejich láska doplatila na velkou vzdálenost, která mezi partnery panovala. Zatímco Hanka závodila, Jiří se při psaní textů ani nezastavil.

Nakonec ale jejich životy skončily úplně stejně, Hanka v březnu 1972 ve Francii řídila vůz, se kterým při špatné viditelnosti narazila do kamiónu. Štaidla smrt bývalé přítelkyně hodně zasáhla, a proto údajně začal ještě více pít a střídat partnerky. Mladý sympaťák zemřel jen o rok a půl později přesně tak, jak žil. Díky spolupráci s hvězdným Gottem měl spousty peněz, žil rychle a život si užíval.

