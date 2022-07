Dáda Patrasová vzpomínala na Karla Gotta: Podělila se při tom o vtipnou historku

Zdroj: Profimedia

Legendární zpěvák Karel Gott měl statisíce fanoušků, velmi oblíbený byl ale i mezi svými kolegy z branže. Blízký si byl i s hudebníkem Felixem Slováčkem a jeho manželkou Dádou Patrasovou. Často je navštěvoval a čas od času s sebou bral i své přítelkyně. A právě k jedné z nich se pojí i humorný příběh, který pro kafe.cz Dáda Patrasová odvyprávěla.

Hudebník Felix Slováček značnou část svého života spolupracoval s Karlem Gottem, a tak není divu, že jejich pracovní vztah přerostl v hluboké přátelství. Slováček Mistra seznámil i se svou manželkou Dádou Patrasovou, která se rovněž brzy zařadila do okruhu Gottových nejbližších přátel. Karel Gott Felixe a Dádu rád navštěvoval, což je právě tím, na co dnes Dáda ráda vzpomíná.

Miloval její jídlo

„Karel byl úžasný člověk, který, si myslím, se mnohým zaryl do srdce. My jsme měli hezký vztah. On miloval moji kuchyni a byl velmi pozorný,” vzpomínala na Mistra Dagmar Patrasová v rozhovoru pro kafe.cz. „Nemůžu říct, že bych poznala jiného člověka, který by byl jako Karel,” pokračovala a dodala, že Karel Gott rád chodil k ní a k Felixovi na návštěvu, kde mu Dáda vždy připravila nějakou ze svých specialit.

Jedním ze zážitků s Mistrem, který herečce utkvěl v paměti, byl večer, kdy jim přišel představit svou tehdejší partnerku Martinu Zbořilovou. „Přivedl k nám Martinku Zbořilovou, aby nám ji ukázal a představil. Ona byla velmi plachá. Já už nevím, co jsem tehdy uvařila za jídlo, ale Karlovi to hrozně chutnalo. Myslím, že to bylo uzené se švestkovou omáčkou. A Martinka do toho ďobla a Karel jí říká: ‚Proč nejíš?’ a ona na to špitla, že se stydí,” vyprávěla Dáda se smíchem jeden ze zážitků s Mistrem.

Rozdělovala je práce

Ke konci svého života už ovšem Karel Gott v natolik blízkém kontaktu s Dádou ani s Felixem nebyl. Mohly za to pracovní povinnosti, které už umělci tolik nesdíleli. „Karel s Felixem už tolik nehráli. Už se tak jako pracovně rozdělili. Karel toho asi měl moc a my taky,” vysvětlila v závěru rozhovoru Dáda, která má pro Karla Gotta ve svém srdci jistě speciální místo.